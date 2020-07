Verduras con vinagreta de hierbas aromáticas.

La comida vegetariana nunca sonó tan provocativa, Esta ensalada contiene una excelente ración de fibras, vitaminas y minerales, además de otorgarle color y sabor a su mesa.

Puede agregar otros vegetales a su gusto, como cebollas moradas en tiritas, repollo morado cortado en julianas, o atún picadito. Se puede comer como plato único o entrada.

Ingredientes (6 Personas)

2 lechugas americanas

1/2 taza de célery picadito en tiritas

5 tomates pintones cortados en rebanadas

1 lata pequeña de maíz en granos

2 zanahorias ralladas

1 pimentón rojo cortado en tiritas

1 pimentón verde cortado en tiritas Vinagreta de hierbas aromáticas 1/2 taza de aceite de oliva o de girasol

1/4 taza de vinagre de vino tinto o vinagre de Jerez

1 cdta. de sal

1/2 cdta. de pimienta negra molida

1/4 taza de perejil picadito (puede cambiarse por cilantro)

1/4 taza de ciboulette o cebolleta picadita (también puede ser la parte verde del cebollín)

Preparación

La ensalada

Se lavan las hojas de lechuga y se escurren bien. Se cortan con un cuchillo plástico o con las manos para que no se pongan oscuras.

Se pican en tiritas los tallos de célery, los tomates, los pimentones rojos y verdes y se rallan las zanahorias. Se unen todos los ingredientes en una ensaladera de cristal o madera. Se le agregan los granos de maíz escurridos. La vinagreta

Se pica con un cuchillo o tijera el perejil y los cebollines de forma menuda. Igual que el cilantro si sustituye al perejil. Se unen los ingredientes en un recipiente y se le agregan las hierbas aromáticas picaditas. A la hora de servir se agrega a la ensalada.