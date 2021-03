Dos venezolanos, en continentes distintos, se reúnen para crear música. El resultado es un proyecto que ya se encuentra en los mejores playlist de música latina. Su más reciente tema, “Fuego”, comenzó a sonar en las emisoras nacionales, cautivando a seguidores con su ritmo contagioso. ¡Descubre el sonido de Õndas en todas las plataformas digitales!

Õndas es un dúo formado por los productores y compositores Enrique Martínez y Oliver Kid. Mejores amigos desde la infancia, los dos músicos, nacidos en Venezuela, comenzaron su carrera musical juntos en el 2020. Componiendo a kilómetros de distancia: Enrique en España y Oliver en Miami, empezaron a hacer música conectados a través de videollamadas. Hoy en día, sus temas son escuchados en distintas partes del mundo con números de reproducción envidiables.

Su estilo musical combina el sonido electrónico junto a los ritmos latinos, brindando una perspectiva refrescante al género en cada uno de sus temas. Con un enfoque honesto y auténtico en su composición, Õndas conecta con audiencias de todo el mundo a través de sus letras.

Luego del lanzamiento de «Necesitaba De Ti» y «Cocco», llega este tercer sencillo promocional, para seguir consolidando su identidad. En palabras de los músicos “Fuego, nuestro nuevo single, refleja una historia real que ambos vivimos con relaciones pasadas y que decidimos compartir con la gente, con la intención de servir de apoyo a aquellos que están pasando por una mala relación o una ruptura amorosa y juran que no saldrán, pero les aseguramos que se sale”.

El tema tiene un sonido fresco con influencias del pop, la electrónica y los ritmos latinos; que nos deja a todos con ganas de seguir descubriendo música de este dúo de venezolanos. Por eso, la invitación es para que disfrutes un poco más de ellos por su canal de YouTube en su serie Nõtas: Episodio 1: Fuego.

Õndas, el nuevo fenómeno musical was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa