One Movie One Film presenta sus diferentes producciones

Miami, FL, 7 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) La compañía cinematográfica One Movie One Film ha estado trabajando muy duro en estrenos de nuevos films y en varios proyectos que la colocan en la élite en el área dentro del mundo del entretenimiento.

El productor detrás de cada una de estas películas, series y especiales es el experimentado David Impelluso, el cual se ha lucido en cada una de sus producciones y, en la mayoría de los casos, también director.

Estas producciones fueron terminadas en los últimos 3 meses, donde se elaboraron piezas creativas e ilustradas en diferentes historias de vida, desde comedias, romances, suspenso y acción.

Empezando con el film “Millonario Sin Amor”, una comedia romántica de Pantaya, la cual está #1 de lo más visto en la plataforma desde su estreno, protagonizada por Fabián Ríos, Ximena Córdoba, Kiara Liz, Yuli Ferreira y Tony Cortes.

“Que las hay las hay”, película de suspenso protagonizada por Zharick León, Gregorio Pernía, Francisco Bolívar y Paulo Quevedo.

El documental “La Guerra Perdida” que investiga el comportamiento del consumo del Cannabis Medicinal, recreacional y lo importante que sería su descriminalización en el mundo para eliminar el narcotráfico, teniendo como exponentes a Juan Manuel Santos ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, David Nissman ex Fiscal de USA, Feliciano Valencia Senador Indígena Nassa en Colombia y a Michael B. Hancock, Alcalde de Denver, Colorado.

Otro de los grandes estrenos es “Underground” una nueva versión de 8 episodios para Latinoamérica por VivaLive TV, que también puede verse en USA y Puerto Rico por la plataforma. La serie cuenta la historia de cómo nació el reggaetón en los 90 ‘s en Puerto Rico, protagonizado por Shalim Ortiz.

Luego la película “Farándula”, comedia de la productora Alin Entertainmente protagonizada por Scarlet Ortiz.

