ONE VOICE LANZA VIDEO DE “VIVO POR TI” A NIVEL MUNDIAL

El dúo internacional One Voice, presenta a nivel mundial su más reciente video musical titulado “Vivo por Ti” desde Bogotá.”Estamos contentos de poder mostrarles más de nuestra música y en esta oportunidad un video en el que se habla de amor de vivir por ese ser al que amamos”, declara Álvaro Vargas de la agrupación One Voice. Este video fue rodado en Venezuela y contó con la participación de un gran grupo de talentosos venezolanos para su realización.

CPCPRESS│Bogotá│ 30 sep. 2020, Roberto Carlos Perozo y Álvaro Luis Vargas integrantes de la agrupación musical One Voice estrenan hoy “Vivo por ti” en todas sus plataformas digitales desde Bogotá D.C. “La Atenas suramericana”. Bajo la dirección general de Henry Mora, la dirección de fotografía de Jelenyer Rangel, la Producción de One Voice, la asistencia de producción Jhonatan de Terán Vera y con las estelares actuaciones como protagonistas de Vanessa Rubio Rincón, Primera bailarina de Ballet, Ángel Andrade, destacado jugador de beisbol venezolano y Yannio Hinestroza reconocido modelo internacional esta historia escrita por Álvaro Vargas que los hizo Ganadores Absolutos de la XI edición del Festival de la Canción de las Islas Canarias Universong 2011, alzándose con el premio “La Voz del Atlántico” en Tenerife – España, cobra vida en un video que celebra lo más puro del amor. “Vivo por ti fue nuestro primer éxito internacional, todavía recuerdo estar en España y escucharme en la radio, de nuestro disco este es uno de esos temas que más recuerdo me trae pues nos abrió las puertas a la internacionalización”, acota Perozo vocalista de la agrupación.

El rodaje se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo tierra natal de este par, y muestra el majestuoso Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez uno de los espacios culturales más importantes del cono sur, Maracaibo Art house un oasis cultural hoy referencia en el mundo de las artes y contó con la participación de importantes músicos de la región entre los que destacan Romer Ferrer – Cello, Fabiola de Quintero – Viola, María Consuelo Armas – Violín.

Vivo por ti forma parte de la primera placa discográfica de One Voice, que contiene 12 temas en total, 8 inéditos de la autoría de Álvaro Luis Vargas, este está producido por Leonardo Medina, quién tiene como referente el haber trabajado con Jeremías, A. 5, Franco de Vita, Ricardo Montaner entre otros grandes de la música venezolana y es interpretado por las voces más impactantes de Hispanoamérica como se les conoce a Roberto y a Álvaro a nivel mundial.

