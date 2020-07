Onice y Doctor No en los Premios Pepsimusic 2020

Los Premios Pepsimusic llegan a su octava edición. Este año 2020 lleno de muchas dificultades por el Covid-19, los organizadores no se han amilanado y los premios vienen cargados de emoción y con muchas novedades.

Este año tenemos más de 270 artistas nominados que lucharan en votación popular por llevarse la estatuilla en sus respectivas categorías.

Este 2020 en la categoría Ska contamos con una competencia muy reñida. Los nominados son:

Bigmandrake con su tema El Rey

Desorden Público Feat Nella Rojas & Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Dir. Elisa Vegas con la canción Cacho de Vaca versión 25 años.

Ska Jazz Messengers con el tema Mil veces No

Doctor No con la canción Caminos Paralelos.

En la categoría reggae competirán las siguientes bandas o artístas.

Jey da Polemic con el tema RAGGA

Onice con la canción GRAN SABANA DUB

Ras Neftali con la pieza Steppa More

Queremos expresar nuestro respeto y reconocimiento a todos los nominados en estos premios que durante el año 2019 trabajaron duro para hacer lo que más les gusta: MUSICA.

Mención especial a las bandas que compiten en la categoría Rock; muchos éxitos a los nominados.

En estos premios Pepsimusic 2020 apostamos decidamente por las agrupaciones musicales que forman parte de nuestro Proyecto Punk 87: DOCTOR NO y ONICE.

Aunque ambas cuentan con una trayectoria musical diferente, sin duda, son dignas representantes de la calidad y el talento musical que tiene Venezuela.

Te invitamos a participar en la votación popular de los Premios más importantes de la industria musical venezolana y en especial dale tu apoyo a nuestras bandas en la categorías:

Saludamos a Pepsi por la organización de esta octava edición de sus premios y por mantener en medio de todas las dificutades que vive el país, el apoyo a las agrupaciones musicales venezolanas.