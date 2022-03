ONU Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”

La Oficina del Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) conmemoró el Día Internacional de la Mujer, como una forma de reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que lideran los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.

La actividad, que se desarrolló en los espacios de la Galería de Arte Nacional de Caracas, contó con la presencia de Diva Guzmán, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela; Mary Penjeam, viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura; David Arturo Gómez, presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA); cuerpo diplomático, agencias de la ONU, y de organizaciones de mujeres, campesinos en indígenas.

Al ofrecer sus palabras de apertura del evento, el Sr. Abubacar Sultan, Coordinador Residente de la ONU a.i. y Representante de UNICEF en Venezuela señaló que “la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en 2022 está basada en el lema “Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible”, reconociendo la contribución de las y las niñas de todo el mundo, liderando esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible.”

Al referirse al aporte de las mujeres a la vida nacional, Alexis Bonte, Representante de FAO señaló: “Las mujeres son heroínas de la alimentación. Son madres, hijas, trabajadoras que a pesar de los desafíos que tienen contribuyen en gran medida a la seguridad alimentaria y nutricional. No solamente de las familias, sino de toda la nación”

Exposición

La actividad central de esta conmemoración es una exposición fotográfica titulada: “Mujeres rurales venezolanas: creadoras de resiliencia climática”. Una muestra que incorpora actividades protagonizadas por mujeres que son beneficiarias de los proyectos que FAO ejecuta en el país con recursos financieros de la Unión Europea, la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO), el Reino de Bélgica y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

Esta exposición propone dar visibilidad a los rostros, actividades y formas de participación activa de la mujer rural venezolana, especialmente la mujer campesina e indígena, y como se han propuesto superar las brechas de género experimentadas a través del fortalecimiento de prácticas formativas y productivas.

En esta muestra también se expondrán imágenes del proyecto desarrollado por la FAO en coordinación con el MinMujer denominado: Reducción de la vulnerabilidad a efectos del cambio climático y aumento de resiliencia de mujeres campesinas en Venezuela.

La exposición estará abierta al público durante un mes y podrá ser visitada en la Galería de Arte Nacional de Caracas, de jueves a domingo.

Dentro de la actividad se procedió al bautizo del libro: Bautizo del Libro “Memoria gastronómica local y resiliencia: La alimentación como afecto, permanencia, identidad y arraigo”, que recopila una experiencia exitosa en la construcción de capacidades de resiliencia a través del enfoque innovador del rescate de la memoria gastronómica local, en varias comunidades del estado Apure.

Rol clave

Cada vez es más evidente que las mujeres son víctimas del impacto del cambio climático, mucho más que los hombres, pues constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático.

Al mismo tiempo, las mujeres, especialmente en espacios rurales, juegan un rol clave como lideresas eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas.

Para construir un futuro mejor, es imperativo invertir en la salud, educación, protección social, y empleos dignos y remunerativos para las mujeres. Solo así las mujeres y las niñas, lograran su autonomía socio-económica y su poder de decisión.

Para el Sistema de las Naciones Unidas la igualdad de género es un elemento central que le permite alcanzar las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

————-

Contactos de prensa:

Ernesto J. Navarro,

Comunicaciones FAO Venezuela

ONU Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” was last modified: by

En: Noticias Internacionales