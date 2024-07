Open RAN mantiene la vigencia y su potencialidad en América Latina

La industria de telecomunicaciones espera que Open RAN adquiera mayor impulso a nivel global, repercutiendo en América Latina y el Caribe. 5G Américas analiza esta tecnología en su nuevo White Paper “Open RAN en América Latina y el Caribe”.

BUENOS AIRES, 23 de julio de 2024.- Las redes de acceso de radio abiertas, denominadas Open RAN, redefinen los estándares y prácticas de la industria de las telecomunicaciones a partir de una evolución de las redes tradicionales. Sus características técnicas y su estatus en América Latina y el Caribe se pueden conocer el nuevo White Paper de 5G Americas “Open RAN en América Latina y el Caribe”.

El estudio explica que el enfoque Open RAN desagrega el software del hardware, lo que permite que el software RAN se ejecute en plataformas de hardware comunes. Las interfaces estándar abiertas permiten integrar los mejores componentes de proveedores. Un enfoque de RAN abierto permite la innovación, la competencia y reduce los costos en la cadena de suministro de proveedores globales.

“A nivel global la industria de Open RAN muestra una evolución dinámica, de forma progresiva los operadores pasan de arquitecturas cerradas a otras abiertas basadas en la descomposición de funciones físicas y virtuales, respaldadas por interfaces interoperables de múltiples proveedores. Que esperamos se replique en América latina pese a que aún muestra signos de inmadurez en su adopción”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El estudio también toma en consideración la arquitectura de la tecnología, remarca que presenta flexibilidad para la configuración dinámica (mediante virtualización y división de red); soporte para múltiples divisiones de funciones RAN entre CU, DU y RU; desarrollo de interfaces abiertas para la interoperabilidad entre múltiples proveedores; soporte para virtualización RAN con opciones de acelerador asociadas para manejar el procesamiento necesario para el conjunto completo de casos de uso 5G.

