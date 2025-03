Open RAN muestra ligero progreso en América Latina

Una infografía de 5G Americas con un relevamiento reciente señala que existen actualmente seis iniciativas de Open RAN en la región, un leve incremento frente a los tres proyectos (en distintas etapas) registrados en enero pasado.

BUENOS AIRES, 26 de marzo de 2025.- Las redes de acceso de radio abiertas (Open RAN) prometen introducir grandes mejoras en la industria de telecomunicaciones en todo el mundo, al permitir pasar de sistemas integrados propietarios a arquitecturas abiertas y flexibles. De hecho, las previsiones de la industria global apuntan a que los despliegues de Open RAN comiencen a acelerarse en los próximos años. Por ejemplo, Juniper Research espera que los operadores inviertan de forma global un total de 39.000 millones de dólares en Open RAN hasta 2029, impulsados por la necesidad de atender el aumento de conexiones y de tráfico de datos.

Con todo, la llegada de Open RAN vendrá casi con toda seguridad con los nuevos despliegues de infraestructura, por lo que se espera que su popularidad comience a crecer de la mano de las nuevas tecnologías a ser implementadas por los operadores. De ahí que su progreso aún se encuentre en niveles iniciales.

Por caso, en América Latina existen apenas seis iniciativas relacionadas con esta tecnología, en diferentes etapas de adopción. A los tres proyectos relevados en una infografía de 5G Americas publicada en enero de 2024, se suman ahora un lanzamiento comercial en Puerto Rico, otro en Bermudas, y una declaración conjunta de la Embajada de Estados Unidos y el Gobierno de Costa Rica para “explorar enfoques basados en Open RAN para 4G/5G a través de apoyo técnico, estudios de viabilidad y fomento de la innovación en telecomunicaciones”.

A enero de 2024, las tres iniciativas relevadas de Open RAN correspondían a una red en Perú y una prueba de campo y un memorándum de entendimiento (MoU, Memorandum of Understanding), ambos últimos en territorio brasileño.

Open RAN es un nuevo enfoque para las redes de acceso de radio (RAN) tradicionales, en las cuales ahora el hardware y el software son desacoplados, y las funciones de red RAN desagregadas son implementadas como funciones nativas de la nube para correr encima de la infraestructura en la nube. El progreso en los estándares Open RAN, liderado por la Alianza O-RAN, continúa avanzando hacia una interoperabilidad perfecta entre múltiples proveedores, que garantice la satisfacción de los requerimientos en una variedad de productos de proveedores, redefiniendo también las cadenas de suministro.

Los nuevos estándares apuntan a medidas de seguridad sólidas que se alinean con los principios de redes de confianza cero (Zero Trust), al tiempo que se introducen también nuevas iniciativas de eficiencia que optimizan el uso de energía con controles avanzados para operadores, celdas y canales de radiofrecuencias (RF). Los continuos avances en la formación de haces Massive MIMO y MU-MIMO también mejorarán el rendimiento y la eficiencia de RAN.

Open RAN muestra ligero progreso en América Latina was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí