Operar en Forex con un pequeño capital inicial: ¿Debería empezar con 10 EUR?

El trading en Forex es popular por su escalabilidad y bajo umbral de entrada. Se puede invertir en Forex con miles de euros, así como con un pequeño capital inicial. La cuestión radica en el depósito mínimo aceptable para comenzar su experiencia en inversiones en Forex.

De hecho, cualquier suma es adecuada para practicar y crear los primeros activos. Vea cómo empezar su carrera en Forex con un depósito bajo con la ayuda de cuenta demo trading, alto apalancamiento y otras prácticas aptas para principiantes.

¿Cuál es el depósito mínimo para empezar a invertir en Forex?

Para acceder a los servidores y a la funcionalidad de Forex, necesita una plataforma fiable con una amplia funcionalidad. La elección de la plataforma determina totalmente el depósito mínimo para operar. Puede comprar y vender divisas con un valor de incluso 1 EUR, pero el capital inicial es obligatorio para registrar una cuenta. Pero no se preocupe.

Las plataformas, adecuadas para principiantes, ofrecen suscripciones incluso con un depósito mínimo de 10 EUR. Después de completar su saldo con esta suma, los usuarios, obtienen acceso a todas las operaciones de Forex. De hecho, hay plataformas con depósitos mínimos de 100, 10.000 o incluso 100.000 EUR, pero son adecuadas para operadores a gran escala con experiencia.

Aumente su experiencia en Forex con un depósito mínimo

10 EUR no son suficientes para generar una fuente de ingresos pasiva. Esta suma es más bien un capital inicial para la práctica y la generación de los primeros activos:

Practicar en cuentas demo de Forex. Este tipo de perfil no gasta ni gana dinero real. En su lugar, usted practica, aprende la interfaz y crea sus primeras órdenes exitosas. Esta es una forma de ahorrar sus activos y practicar sin riesgos. Opere con un apalancamiento alto. No ganará mucho desde 10 EUR comprando sólo divisas/acciones. En su lugar, opere con un alto apalancamiento. Esto es arriesgado, pero el único método para generar los primeros activos. Dé prioridad a las inversiones a corto plazo. Este método implica mayores riesgos y una mentalidad estratégica. Sin embargo, no se beneficiará de las inversiones a largo plazo, ya que aportan pequeños ingresos constantes. Piense en el copy trading. Mediante el copy trading, usted copia proporcionalmente las órdenes de otros operadores. Es una forma de aprender y ver cómo actúan los profesionales del mercado en determinadas situaciones. Incluso 10 EUR son suficientes para copiar la mayoría de las operaciones y cómo funciona el proceso.

Los operadores deben darse cuenta de que un pequeño capital inicial requiere más acciones, órdenes y operaciones arriesgadas. Trabajando con activos a largo plazo y un apalancamiento bajo, no obtendrá suficientes ganancias para futuras operaciones.

Conlcusión

El depósito mínimo para operar depende de la plataforma que elija. Mientras que algunos son adecuados para los comerciantes a gran escala con 1.000 euros +, otros se centran en los principiantes con 10 euros o incluso depósitos más pequeños. Aunque esta suma no es suficiente para generar ingresos, puedes practicar y ganar tus primeros activos con la ayuda de un alto apalancamiento.

