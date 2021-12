Operativo de la GNB frena presencia de grupos delictivos en Troncal 9 y eje de Barlovento

Prensa CZGNB-44

Uniformados de los Destacamentos de Comandos Rurales 44-1 y 44-2 del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), desplegaron un dispositivo especial en la Troncal 9 y el eje de Barlovento, a fin de reducir los índices delictivos.

Cumpliendo con las estrategias en materia de seguridad emanadas del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los uniformados realizaron distintos puntos de control, además de recorridos.

Durante el despliegue de seguridad, los efectivos realizaron saturación y chequeos de personas en el Eje Vial, y las poblaciones de Herrera, Casaña, Villa La Guapa, San Antonio, Las Delicias, Caño Mendes, Caño Rico y Mango de Ocoita, sin darle tregua a los grupos delictivos, y logrando reducir los índices delictivos.

Los operativos se mantendrán en el Eje de Barlovento y la Trocal 9, a fin de brindar seguridad y tranquilidad y los habitantes y transeúntes de la zona.

Operativo de la GNB frena presencia de grupos delictivos en Troncal 9 y eje de Barlovento was last modified: by

En: Noticias Nacionales