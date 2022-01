Operativos de la GNB no le dan tregua a la delincuencia en Miranda

Prensa CZGNB-44

Por instrucciones del General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los centinelas del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), mantienen distintos dispositivos, desde donde no le dan tregua a la delincuencia.

En las últimas horas, en diversos procedimientos, fueron retenidos cuatro vehículos, por diferentes irregularidades.

Entre ellos, uno en el PAC de Playa Pintada, donde se retuvo un vehículo, tipo Cava, porque los seriales de la carrocería estaban devastados. El procedimiento fue realizado por uniformados del Destacamento 444 (D444), cuando cumplían con el dispositivo preventivo de chequeo de personas y vehículos.

Otro, en el sector de El Chorrito, de Los Teques, donde al momento del chequeo de una camioneta, color azul, vieron que el tanque del combustible fue modificado, razón por la que pasó a la orden del Ministerio Público.

De la misma manera, en el kilómetro 38 de la Panamericana, a un carro, color blanco, le encontraron los seriales de carrocería devastados, por lo que los centinelas lo retuvieron.

Estas acciones son muestra de la efectividad en los planes emprendidos por uniformados del CZGNB44 con el objetivo de frenar los índices delictivos.

Detenidos

En otro procedimiento, funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Guarenas, Guatire), detuvieron a un hombre que al momento del chequeo, tomó una actitud hostil contra la comisión, razón por la que fue puesto a la orden del Ministerio Público.

De igual manera, en el sector El Clavo del municipio Acevedo, centinelas del Destacamento 443, aprehendieron a un hombre que circulaba en un carro, que presentó irregularidades en los seriales y documentación.

El General de Brigada Félix Arnos Rodríguez sigue los planes de seguridad preventivos y operativos a fin de brindar seguridad y tranquilidad a todos los habitantes del estado Miranda, a través de distintos operativos, que no le dan tregua a la delincuencia.

