Oportunidades de estatus migratorio legal y empleo para venezolanos en Colombia

Bogotá, Colombia.-

Estatus migratorio legal:

Colombia ha implementado programas para regularizar la situación migratoria de los venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).

El ETPV permite a los venezolanos que ingresaron al país antes del 31 de enero de 2021 obtener un permiso de residencia temporal por hasta 10 años.

Este programa facilita el acceso a servicios básicos, educación y oportunidades laborales para los migrantes venezolanos en Colombia.

Oportunidades laborales:

La presencia de millones de venezolanos en Colombia ha generado oportunidades económicas y de empleo.

Se estima que la contribución económica de los migrantes venezolanos en Colombia alcanzó los $529.1 millones en 2022.

Organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabajan para facilitar la integración económica de los venezolanos.

Sectores como la construcción, el comercio y los servicios han visto un aumento en la contratación de mano de obra venezolana.

Desafíos y necesidades:

Aún existen barreras y dificultades para que los venezolanos accedan a empleos formales y oportunidades de desarrollo.

Muchos venezolanos siguen en situación irregular, lo que limita sus posibilidades de acceder a servicios y derechos.

Se requieren más esfuerzos para garantizar la protección y la inclusión socioeconómica de los migrantes venezolanos en Colombia.

En resumen, Colombia ha implementado programas para regularizar la situación migratoria de los venezolanos y ha generado oportunidades económicas y laborales, aunque aún existen desafíos por superar para lograr una integración más efectiva.

