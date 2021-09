Optimización de la Plataforma

Cantv mejora velocidad de Internet en Venezuela

El presidente de la Empresa, M.G Jesús Aldana, informó que próximamente iniciará la construcción de tres anillos de conectividad, para potenciar la capacidad de navegación en las regiones Oriente y Los Andes.

Cantv iniciará en los próximos meses la instalación de tres nuevos anillos de conectividad para mejorar el servicio de Internet en Oriente y Los Andes, a través de la construcción de enlaces que van a garantizar 100 Gbps de capacidad.

Así lo informó el presidente de la Empresa, M.G Jesús Aldana, en entrevista con el diario Últimas Noticias, donde resaltó que este proyecto también mejorará el transporte de datos para las demás operadora de telecomunicaciones en estas regiones.

Indicó que estos trabajos comenzarán entre septiembre y octubre mediante alianzas internacionales. “Esto permitirá mejorar los planes de Aba en Oriente y Los Andes, y además apalancará el proyecto GPON”, explicó.

Aldana destacó cómo la compañía avanza con la implementación de GPON en Caracas, Miranda y Zulia. Al respecto, señaló que esta tecnología garantiza Internet de altas velocidades, mediante la instalación de redes ópticas pasivas con capacidad de transportar hasta 1 Gbps.

El Presidente de Cantv agregó que esta plataforma también ofrece la oportunidad de llevar los servicios de telecomunicaciones a nuevos suscriptores, restituir la conexión en zonas afectadas por los actos de hurto y vandalismo contra las redes y continuar trabajando en la migración del cobre a la fibra óptica.

Por último, resaltó que la pandemia del Covid-19 se convirtió en un desafío para evaluar las posibilidades en el mejoramiento de los servicios. “Adquirimos 80 % de más capacidad en los enlaces internacionales y ello permitió elevar los distintos planes de conexión”, explicó.

Optimización de la Plataforma, Cantv mejora velocidad de Internet en Venezuela was last modified: by

En: Noticias Nacionales