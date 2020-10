Óptimo dedica «Lo fuiste todo»

El cantante y productor musical de origen dominicano Óptimo, estrenó su nuevo sencillo titulado «Lo fuiste todo» manteniendo la esencia de su bachata a todo su público.

Con su toque personal Óptimo creó bajo su puño, letra y producción «Lo fuiste todo» cantándole al romance y despecho por la pérdida de un amor tras falta de confianza y fracasos de una relación.

«Lo fuiste todo» forma parte del nuevo álbum «Tentación de amor» que se encuentra disponible desde ya en todas las plataformas digitales e incluye éxitos como «Quiero estar contigo» y «Los celos» al ritmo de la bachata dominicana.

El videoclip de «Lo fuiste todo» se encuentra disponible en YouTube y desde su estreno ya alcanzó más de 190 mil visualizaciones, siendo este grabado en la ciudad de origen del intérprete, en La Romana, República Dominicana.

Alixandro Sánchez, nombre de pila de Óptimo, agradece a todo su público por todo el respaldo y apoyo que han tenido con su nueva discografía.

Desde el inicio de su carrera como solista, Óptimo está comprometido con sus fanáticos para seguir compartiendo su música y su éxito tras más de 13 años de trayectoria artística y llenar en diferentes ocasiones el Coliseo de Puerto Rico entonando sus canciones con más de 18 mil personas.

Aunque Óptimo actualmente reside en Estados Unidos, seguirá cosechando más triunfos y expandiendo el género de la bachata para todo el mundo de la mano con la compañía Higglomusic..

Disfruta de la música de Óptimo en todas las plataformas digitales y síguelo a través de sus redes sociales como @Optimoofficial en Instagram, Optimo en Facebook y su canal oficial en YouTube como Optimoofficial.

Óptimo dedica «Lo fuiste todo» was last modified: by

En : Notas de Prensa