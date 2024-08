Historia y Oración a Maria Francia protectora de los Estudiantes

María Francia tiene una interesante leyenda y es conocida por muchos estudiantes de generaciones pasadas y la tradición oral, se asegura que ella fue caraqueña y era excelente estudiante.

Entre tantas versiones sobre su vida y muerte se relata que era una joven soltera de la clase alta caraqueña, excelente estudiante de la carrera de derecho.

Fue obligada a casarse por sus padres con alguien que no amaba.

Justo el día de su boda haciendo un ramo de flores en su propio jardín una serpiente la mordió mortalmente.

Desde entonces se creó un culto hacia su memoria por ser una buena persona y excelente estudiante. La capilla ubicada en tu tumba está repleta de placas, que prácticamente forman una acera exclusiva de agradecimiento ante «los milagros» otorgados.

Maria Francia está enterrada en el Sector 28 del Cementerio General del sur de Caracas, ver la ubicación exacta haciendo click aquí.

Oración a Maria Francia protectora de los Estudiantes.

Con el permiso del Gran Dios creador del Universo, acudo en busca de refugio ante Ti Divina María Francia para suplicarte que intercedas con nuestro Supremo Padre Celestial en el desarrollo intelectual para mí y todos los míos en Colegios y Universidades, fortaleciendo nos en el hábito de pensar y hasta dominar nuestras tareas y nos capacites para otras de mayor importancia hasta coronar nuestros estudios.

Amén.

