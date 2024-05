Orchestra Fuego Lanza “Nostalgia”: Un Tributo Salsificado a los Gigantes de la Música

Tampa, FL – Con gran entusiasmo y un espíritu de celebración, Orchestra Fuego, liderada por el icónico Marcus Hernandez, miembro del Salón de la Fama de la Música Indie, anuncia el lanzamiento de su nueva producción musical titulada “Nostalgia”. Este álbum es un homenaje apasionado y vibrante a las voces que han definido generaciones, transformando clásicos inolvidables en poderosas versiones de salsa que prometen encender el alma y el corazón de los oyentes.

“Nostalgia” es una colección de 14 canciones que ha sido aclamada por la crítica por su autenticidad y frescura. Entre ellas, se encuentran interpretaciones salseras de “Cry Me a River” de Ella Fitzgerald, “I Feel Good” de James Brown, y la emblemática “My Heart Will Go On” de Celine Dion. Cada arreglo ha sido cuidadosamente elaborado para rendir el debido respeto a los originales, al tiempo que se les da un nuevo sabor con el distintivo estilo de Orchestra Fuego.

El líder de la banda y productor, Marcus Hernandez, comparte su emoción: “Crear ‘Nostalgia’ ha sido un sueño hecho realidad. Desde mis primeros recuerdos, he anhelado rendir tributo a las verdaderas leyendas de la música estadounidense, aquellas voces que todos amamos, y finalmente lo hemos logrado con un toque único de salsa que es nuestra firma”.

La promoción del álbum comienza con la poderosa versión en español de “My Heart Will Go On”, en colaboración con David D’ de Puerto Rico, y “De Tu Boca”, junto a Robert Requena de Colombia, un talentoso compositor que ha sido parte fundamental en la creación de muchas de las canciones de la banda.

Orchestra Fuego invita a todos a sumergirse en la “Nostalgia”, no solo para recordar, sino para vivir y bailar al ritmo de la música que une culturas y trasciende el tiempo. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete ser una adición esencial en la colección de cualquier amante de la música.

Para adquirir esta propuesta musical, visita la página web de la Orchestra Fuego.

