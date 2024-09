Orchestra Fuego Lanza Nuevo Sencillo “Lejos De Ti” en Celebración del Mes de la Herencia Hispana

Tampa, Florida. – En honor al próximo Mes de la Herencia Hispana, Orchestra Fuego se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Lejos de ti”, un tributo al legendario salsero Ángel Canales. Este lanzamiento especial cuenta con la colaboración de la talentosa cantante puertorriqueña, Betsy López, cuya voz inigualable añade una nueva dimensión a este clásico atemporal.

“Lejos de ti” es una poderosa reinterpretación del éxito de 1975 de Ángel Canales, originalmente compuesto para su álbum Sabor. La canción captura bellamente el profundo anhelo de Canales por regresar a su amada tierra natal, Puerto Rico. Con la voz excepcional de Betsy López, esta nueva versión promete tocar los corazones de todos los amantes de la salsa y la música latina.

Sobre la Canción: La nueva versión de “Lejos de ti” no solo rinde homenaje a la rica herencia musical de Ángel Canales, sino que también incorpora elementos modernos que la hacen relevante para las nuevas generaciones. La producción, a cargo de Marcus Hernández, líder de Orchestra Fuego, combina magistralmente instrumentos tradicionales con arreglos contemporáneos, creando una experiencia auditiva única.

Participación Especial de Betsy López: Betsy López, conocida por su poderosa voz y su presencia escénica, aporta una energía fresca y vibrante a “Lejos de ti”. Su interpretación emotiva y apasionada añade una nueva capa de profundidad a la canción, haciendo que cada nota resuene con el oyente.

Sobre Orchestra Fuego: Orchestra Fuego, fundada y liderada por Marcus Hernández, ha sido un pilar en la escena de la música latina durante más de una década. Con su estilo innovador y su compromiso con la excelencia musical, la banda ha ganado seguidores en todo el mundo. Este nuevo sencillo es un testimonio de su dedicación a preservar y evolucionar la música latina.

“Estamos emocionados de lanzar ‘Lejos de ti’ durante el Mes de la Herencia Hispana. Es una oportunidad para rendir homenaje a nuestros ídolos y compartir nuestra cultura con el mundo. Trabajar con Betsy ha sido un verdadero honor, y estamos seguros de que esta canción resonará profundamente con nuestros fans.” comentó Marcus Hernández

Betsy López añadió: “Participar en este proyecto ha sido una experiencia increíble. Ángel Canales es una leyenda, y poder rendirle tributo a través de mi voz es un sueño hecho realidad. Espero que todos disfruten de esta nueva versión tanto como nosotros disfrutamos creándola.”

