Orchestra Fuego Presenta su Nuevo Videoclip “De Tu Boca” Featuring Robert Requena

Tampa, FL. – Orchestra Fuego se complace en anunciar el lanzamiento de su último videoclip, “De Tu Boca”, que destaca el talento excepcional de Robert Requena. Esta cautivadora canción fue interpretada y compuesta por el increíblemente talentoso Robert Requena, originario de Chile y actualmente residente en Medellín, Colombia. Con una rica formación musical, Robert ha creado un vasto repertorio de canciones para artistas altamente estimados.

El video musical de “De Tu Boca” fue filmado exquisitamente, capturando ingeniosamente la esencia y la vitalidad cultural tanto de Medellín, Colombia, como de la acogedora ciudad de Tampa, Florida. La canción fue arreglada por Carlos Infante y grabada en Carlos Infante Music Productions en Miami, con las voces grabadas en Colombia. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Carlos Infante.

El equipo de producción incluye a Marcus Hernandez como productor musical, y a James Hernandez de Hernandez Video Services como productor y editor de la película. Los productores ejecutivos son Marcus y la Dra. Sylvia Hernandez. El video cuenta con la participación de las modelos Sylvia Hernandez y Carolina Gaviria, y fue filmado por James Hernandez de Hernandez Video Services en Florida y Casa Gamez en Colombia. La edición del video también estuvo a cargo de James Hernandez de Hernandez Video Services en Florida.

Sobre Orchestra Fuego: Orchestra Fuego es una agrupación reconocida por su energía y pasión en la música latina, ofreciendo siempre una experiencia inolvidable a su audiencia. Con su nuevo lanzamiento, “De Tu Boca”, continúan su legado de excelencia musical y creatividad.

Contacto

Marcus Hernandez, Director Musical

Orchestra Fuego

20703 Sterlington Drive, Suite 102

Land O Lakes, FL 34638

Sitio web www.OrchestraFuego.com

For more information

Manager

Tony Delavora

Daville Entertainment LLC

Tel. (718) 249-9881

Correo: tony@davilletsc.com

