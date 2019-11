Organización Panamericana de la Salud: Venezuela con al menos 323.392 casos de malaria en 2019

CARACAS.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló este viernes que Venezuela registra 323.392 casos de malaria entre el primero de enero y el 12 de octubre de 2019.

La OPS indicó que los estados del país que presentan una reducción de casos de 2,5% y 24% son Bolívar y Amazonas junto Anzoátegui (54,3 %), Delta Amacuro (64,2 %), Mérida (89,7 %) y Monagas (40,5 %).

Según este organismo, al menos 100 personas han muerto por malaria en Venezuela en lo que va de 2019. También resaltó el incremento del 55% del número de mujer embarazada con esta enfermedad.

