El cantautor venezolano Orlandoni presenta su primer sencillo del 2021 que lleva por nombre «Ex», lanzamiento respaldado por su casa productora Brokers.

Sin perder el enfoque en el género urbano, el cual nos tiene acostumbrados, Orlandoni con el tema «Ex» presenta una propuesta fresca con fusión y sonidos del pop y dembow, con melodías románticas.

«Ex» es el relato de los amores del pasado que vive la juventud actualmente y en esta ocasión, desea recuperarlo. La composición estuvo a cargo del propio Orlandoni en combinación con Carlos Machado y Víctor Flores.

Este tema cuenta un videoclip en YouTube que describe toda la historia en secuencia de la letra y Orlandoni es el protagonista de la misma y ya supera las 7 mil visitas en la plataforma.

Desde sus inicios, Orlandoni siempre ha estado activo en su proyecto musical, el cual espera poder llegar a más personas a través de su propuesta diferente y generar música de calidad.

«Ex» ya forma parte del amplio repertorio que el intérprete ha ido expandiendo, sumándose a éxitos como: «Karma», «Tic Tac» y «Bad Boy» que han ido revolucionando la carrera de Orlandoni.

Orlandoni le canta a las «Ex»

