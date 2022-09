Orquesta Sinfónica Nacional de Chile retoma sus conciertos bajo la batuta de Rodolfo Saglimbeni

SANTIAGO DE CHILE.- Tchaikovsky y su Sinfonía N°6 “Patética” y «Una noche en el Monte Calvo» de Mussorgsky serán las obras que la Orquesta, bajo la dirección del maestro venezolano Rodolfo Saglimbeni, presentará este sábado 10 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Universidad de Chile.

El Romanticismo ruso marcará un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que bajo la dirección de su titular, el maestro Rodolfo Saglimbeni, abordará obras de dos destacadas figuras de la música del siglo XIX: Piotr Ilich Tchaikovsky y Modest Mussorgsky.

El programa comenzará con este último compositor y una de sus obras más conocidas, «Una noche en el Monte Calvo«. El primer hito concreto en la historia de esta composición corresponde al verano de 1867, cuando Mussorgsky escribió el poema sinfónico “Noche de San Juan en el Monte Calvo”, cuyo título remite, entre otras fuentes, a un cuento de Nicolas Gogol. Cinco años después realizó un arreglo coral de la pieza, destinado a integrar una ópera-ballet de composición colectiva llamada Mlada, que finalmente no se concretó. Un año más tarde, escribió una nueva elaboración como intermedio de su ópera cómica La feria de Sorochintski, que quedó inconclusa. Tras la muerte de Mussorgsky en 1881, otro compositor ruso, Nikolai Rimsky-Korsakov, realizó una nueva versión de la obra, que se convirtió en un clásico del repertorio sinfónico, la que se ha difundido ampliamente.

Tras ello, vendrá la interpretación de la Sinfonía N° 6 en Si menor «Patética», Op.74, la última escrita por Tchaikovsky. La obra debe su título precisamente a una sugerencia hecha por Modest Mussorgsky, dado que la palabra rusa “Pateticeskaja” significa más bien “apasionado” o “emotivo”, a diferencia de “patético” o “lamentable”. Dedicada a su sobrino Vladimir Davydov, se la ha considerado frecuentemente como una especie de réquiem para sí mismo, o como una elegía por antiguos amigos fallecidos. El hecho es que el compositor falleció nueve días después del estreno de esta grandiosa obra, presentada ante el público en San Petersburgo en octubre de 1893, bajo la dirección del propio Tchaikovsky.

Prensa Venezuela Sinfónica