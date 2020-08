Oscar Mata estrena vídeoclip «Me quedaré contigo«

–El audiovisual enaltece la belleza natural de la isla de Margarita como la bahía de Juan Griego, Pampatar, Zaragoza, y La Galera, sitios que le han visto nacer y crecer como cantante

(Margarita, julio 2020).- En el marco de la Semana de la Música Neoespartana, el Romántico de Venezuela estrenará este miércoles 29 de julio a las 8:00 de la noche, el vídeo del tema musical «Me quedaré contigo» por su canal youtube Óscar Mata Oficial; como un aporte para preservar la identidad musical.

Se trata de un vals tradicional escrito exclusivamente para Oscar Mata por el Dr. Alexis Real, compositor de innumerables temas que han dado la vuelta al mundo. El audiovisual muestra la belleza natural de la isla de Margarita como la bahía de Juan Griego, Pampatar, Zaragoza, y La Galera, sitios donde el artista nació y se formó como cantante.

«Este vídeo ha sido realizado con mucho cariño para todos los seguidores, muy especialmente para mi hermosa gente de Margarita. Este proyecto me lleva a los indicios de mi carrera con la música margariteña y lo hace ser más especial para mí porque tienen un valor agregado que me permite rescatar nuestra idiosincrasia, mis raíces» expresó el cantante.

El vídeo se realizó bajo la producción general de Jorge Luis Marcano, JLM Producciones.