Otra loca más! Mujer pierde la visión al tatuarse un ojo

Alesksandra Sadowska, de 25 años de edad, puede perder completamente la visión todo gracias a la idea de tatuarse los ojos.

La mujer en el 2016 decidió tatuarse en la esclerótica, la parte blanca del ojo, para oscurecerla, tras el proceso, sintió dolor y perdió la vista en el ojo derecho, pero el tatuador identificado como Piotr A, le aseguró que se trataba de un síntoma normal que debe desaparecer con el tiempo. Le mandó unos analgésicos y ya, pero la mujer no volvió a ver, ahora los médicos le advierten que podía perder la visión en el otro ojo.



Según investigaciones, el artista usó tinta para uso corporal y que es peligrosa para los ojos. “Es una evidencia clara que el tatuador no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado. Y aun así decidió hacerlo, lo que llevó a esta tragedia”, informaron abogados de la modelo.

Médicos no le dan buenas noticias a la mujer, pues aseguran que el daño es profundo y amplio. “Tengo miedo de quedarme completamente ciega», aseguró la joven.

En : Insólito