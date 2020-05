Otro apagón deja al menos 16 estados de Venezuela sin electricidad

Otro Apagón generalizado afectó al menos a 16 estados venezolanos. Entre las zonas afectadas se cuentan Distrito Capital, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.

El gobierno dice que fue sabotaje

El apagón general que afectó al menos 16 estados del país la tarde de este lunes se debió a “un ataque a sus líneas de transmisión, según aseguró Delcy Rodríguez.

“Debemos denunciar que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió un ataque a sus líneas de transmisión de la troncal 765, justamente horas después del intento frustrado de incursión terrorista contra Venezuela”, afirmó Rodríguez en Twitter.

