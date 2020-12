Otro loco más! En EEUU un empleado arruinó 500 vacunas deliberadamente.

Las dosis debieron ser desechadas, por perder la cadena de frio.

El Centro Médico Aurora informó inicialmente el sábado 26-D sobre las dosis echadas a perder y señaló que fueron dejadas accidentalmente a temperatura ambiente durante la noche por un empleado en el Centro Médico Aurora de Grafton.

En un comunicado emitido el miércoles 30-D por la noche, Aurora señaló que el empleado implicado “reconoció que las vacunas fueron retiradas intencionalmente de la refrigeración”.

Aurora dijo en el comunicado que el empleado fue despedido y que el asunto fue turnado a las autoridades para mayor investigación. En el comunicado no se menciona el posible motivo de esa acción, y los directivos del sistema de salud no respondieron de momento a los mensajes que se les enviaron en busca de más información.

“Continuamos creyendo que la vacunación es nuestra salida de la pandemia. Estamos más que frustrados de que el proceder de este individuo demorará la vacunación de más de 500 personas”, dice el comunicado.

ref.agencias.

