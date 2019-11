Otros locos más! En EEUU, entran una tienda a robar sus anillos de matrimonio

CAROLINA DEL NORTE.- Una empleada de una tienda de Carolina del Norte, en Estados Unidos, organizó un robo con su novio en el negocio, usó el dinero para comprar anillos horas después e hizo un video de su compromiso en un Walmart, dijo la policía.

El caso comenzó el lunes por la noche cuando la empleada del local, Callie Elizabeth Carswell, le dijo a la policía que un hombre entró a la tienda de Big Daddy con un cuchillo largo y curvo y le exigió dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Morganton.

Pero los investigadores dicen que notaron discrepancias entre su historia y el video de vigilancia de la tienda y descubrieron que era su novio, Clarence William Moore III, quien ingresó a la tienda exigiendo dinero.

«Carswell y Moore planearon el robo a mano armada y robaron un total de $ 2,960 en efectivo», dijo el comunicado de prensa.

El comunicado de prensa dijo que las autoridades registraron el vehículo de Moore y encontraron dinero en la tienda y una lista escrita a mano de los artículos necesarios para llevar a cabo el robo. Los investigadores dicen que encontraron el arma y la ropa que Moore usó durante el robo.

Las autoridades registraron el teléfono de Carswell y encontraron videos de ellos comprometiéndose en Walmart a la mañana siguiente, según el comunicado de prensa. Los recibos mostraron que los anillos de compromiso se compraron en Walmart. El teniente de policía Josiah Brown confirmó en un correo electrónico que el efectivo robado se usó para comprar los anillos.

Según The News Herald , Carswell dijo el martes fuera de la corte que no estaba involucrada en el plan de robo.

“No lo hice. … No estuve involucrada «, dijo a los periodistas.

La policía dijo que Carswell fue acusado de robo a mano armada, mal uso del 911 y la presentación de un informe policial falso. Moore fue acusado de robo a mano armada.

Una lista telefónica de Moore dijo que el número estaba fuera de servicio. Un mensaje dejado en un número para Carswell no fue devuelto de inmediato.

