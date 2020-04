OVSP: «17,6% de los encuestados recurre a la quema de desechos ante fallas del servicio de aseo urbano».

El acceso al servicio de aseo urbano en principales ciudades del país se ubica por encima del 60%, de acuerdo con datos obtenidos de manera periódica por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Específicamente, para el último trimestre del año 2019 la cifra de acceso se ubicó en 65,5%, un porcentaje que a la fecha pudiera verse disminuido ante las actuales limitaciones de abastecimiento de combustible, o por otros motivos.

El pasado 3 de abril el Ejecutivo Nacional anunció la activación de un plan especial de suministro de combustible a fin de garantizar el recurso a sectores priorizados, entre ellos los servicios públicos, frente a la actual situación sanitaria que se atraviesa por el coronavirus (COVID-19). Sin embargo, es de hacer notar que en las últimas semanas los medios de comunicación han venido reseñando fallas del servicio de recolección de desechos en algunas localidades, asociadas a la falta de combustible.

De acuerdo con el monitoreo de noticias realizado por la organización a través de su Observatorio de Medios y Redes, por ejemplo, en ciudades como El Tigre (Anzoátegui), se ha reportado que las compactadoras y camiones que prestan el servicio han sumado hasta dos semanas sin poder realizar la ruta por falta de gasoil. Por su parte, en el municipio San Diego (Carabobo) también se reportaron dificultades para realizar la debida recolección de desechos por falta de combustible, así lo reseñó el portal digital El Pitazo para ambos casos.

En otras localidades, como es el caso de los municipios ubicados al Sur del Lago (Zulia), comunidades de Ciudad Ojeda de la misma entidad, sectores del municipio Nuevo Capacho (Táchira) y comunidades de la ciudad de Maturín (Monagas), de igual manera han reportado fallas en la recolección. Es preciso destacar que en estos últimos casos no se especificaron los motivos de la falta del servicio.

Como consecuencia de las fallas en la recolección de desechos, los medios han reseñado que la quema de basura se ha incrementado en aquellas localidades donde actualmente hay ausencia total del servicio, o donde el camión no pasa con la frecuencia debida. Algunos ciudadanos han manifestado su preocupación en vista de que la quema incontrolada de desechos afecta directamente la salud de los habitantes.

Tras las denuncias de algunas comunidades afectadas, destaca que recientemente el gobierno local de Cabimas (municipio de la Costa Oriental del Lago en el estado Zulia) informó que multará a quienes quemen basura en las zonas urbanas de esa localidad (con multas de 2.000 a 5.000 unidades tributarias).

Cifras de encuestas de percepción del OVSP sobre el servicio de aseo urbano

En contexto, el porcentaje de 65,5% de acceso al servicio de aseo urbano se obtuvo tras una encuesta aplicada a 6193 ciudadanos distribuidos en 27 municipios del territorio nacional, durante el mes de diciembre de 2019. Sin embargo, el acceso varía según la ciudad evaluada. Porlamar se posicionó como la ciudad con mayor acceso con 83,1% y Maracaibo como la de menor acceso con 26,9%. Por su parte, Punto Fijo registró 81,9%, Valencia 79,3%, San Cristóbal 79,1%, Barquisimeto 74,8%, Caracas 71,9%, Barcelona 58,3%, Barinas 54,0% y Ciudad Bolívar 36,9%.

Según los datos obtenidos, un 27,8% de los ciudadanos encuestados indicó recibir la recolección una vez a la semana, y un 32,2% entre 2 y 5 días a la semana. Luego, 11,6% cada quince días, 8,7% una vez al mes y un 5,9% casi nunca. Por su parte, un 12,2% afirmó recibir el servicio todos los días.

La investigación arrojó que, ante la falta de una recolección oportuna de los desechos sólidos por parte de las empresas prestadoras del servicio, un total de 17,6% de los consultados indicó realizar la quema de los mismos. Al respecto, la ciudad de Barquisimeto lidera esta práctica con un 33,8%, seguido de San Cristóbal con un 27,3% y Ciudad Bolívar con 23,7%. Por su parte, ciudades como Caracas y Maracaibo, reflejaron los menores índices de esta modalidad, con 6,3% y 10,5%, respectivamente.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP, invita a una serie de foros virtuales sobre cada ciudad evaluada, para más detalles, se invita a visitar: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

OVSP: «17,6% de los encuestados recurre a la quema de desechos ante fallas del servicio de aseo urbano». was last modified: by

En : Noticias Nacionales