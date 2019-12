OVSP: 43% de los encuestados indicó presentar fallas de su señal móvil “todos los días”

Según encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante el mes de septiembre de 2019 en siete de las principales ciudades del país (Valencia, Maracaibo, Barcelona, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas y Ciudad Bolívar), un 60,4 % de los consultados indicaron tener teléfonos inteligentes. La tenencia de este tipo de dispositivos móviles fue uno de los aspectos analizados para este servicio de telecomunicaciones, entre otras variables de interés como la calidad del servicio y la frecuencia de fallas de la señal móvil.

De manera general, la cifra de cantidad de usuarios que reportaron poseer teléfonos inteligentes para el tercer trimestre varía de acuerdo a la ciudad evaluada y registró una disminución de casi cuatro puntos porcentuales con respecto al levantamiento realizado en el mes de junio del mismo año cuando se ubicó en 63,8%. Específicamente, para septiembre de 2019, las ciudades de Maracaibo y Valencia resultaron ser las dos capitales con mayor tenencia de estos dispositivos con 71% y 64%, respectivamente, y Ciudad Bolívar la ciudad donde se reportó el porcentaje más bajo con solo 50%.

La encuesta mostró, además, que el 52,3 % de los encuestados calificó positivamente el servicio de telefonía móvil, principalmente en ciudades como Caracas y Barquisimeto donde se obtuvieron valores de 62% y 53%, respectivamente. Por su parte, para el servicio de datos móviles (internet móvil), solo un 40% de manera general calificó como bueno el comportamiento de este servicio, frente a casi un 60% que lo valoró negativamente, siendo la ciudad de Caracas la que repuntó la percepción positiva con 51%.

A propósito de la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio de telefonía móvil, el vocero y presidente de la organización, Julio Cubas, señaló que: “El internet móvil sigue siendo un servicio con baja valoración positiva en las ciudades evaluadas, manteniendo rangos similares de la percepción de calidad durante el 2019. Aun cuando algunos resultados obtenidos por ciudad presentaron variación para el tercer trimestre del año, Caracas nuevamente se ubicó como la ciudad donde se obtuvo la mejor calificación positiva de percepción, no solo para el servicio de datos móviles, sino también para el servicio de telefonía móvil. Por su parte, San Cristóbal se ubicó como la segunda ciudad que mejor percibe ambos servicios para septiembre de 2019”.

Un caso resaltante de variación fue el caso de Ciudad Bolívar, ciudad que en junio de 2019 reportó 46% de valoración positiva para el servicio de internet móvil, y en esta nueva medición disminuyó en 13 puntos porcentuales, reportando solo un 33% de valoración positiva, y ubicándose así como la ciudad con la valoración más negativa sobre la calidad.

Frecuencia de fallas de la señal móvil

Para septiembre de 2019 un 43,3% de los encuestados indicó tener fallas “todos los días” de su señal móvil, frente a un 18,3% que indicó no presentar fallas en el servicio “casi nunca”. Por su parte, un 22,3% señaló que la deficiencia del servicio se presenta cuando existen “apagones”. Los valores registrados en el tercer trimestre, se mantienen muy similares a los obtenidos en el mes de junio, cuando esa cifra fue de 41,7%.

Maracaibo y Valencia lideran como las ciudades con mayores porcentajes de fallas en el servicio de internet móvil todos los días con 49,7% y 49%, respectivamente, seguidas por Ciudad Bolívar con 47,6%, Barcelona con 46,8% y San Cristóbal con 38,7%. En consecuencia, se ubican como las ciudades con menos fallas de señal móvil, Caracas y Barquisimeto, con 37,4% y 36,5% respectivamente.

Todos los datos de las investigaciones realizados por la organización, están disponibles ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales del OVSP en Twitter: @observatoriovsp.

