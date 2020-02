OVSP: 61% de los ciudadanos estaría dispuesto a pagar más por mejores servicios públicos

Los venezolanos estarían dispuestos a cancelar tarifas más altas por los servicios públicos si estos a cambio funcionaran de manera eficiente, es decir, con un nivel de desempeño aceptable que se traduzca en calidad de vida. Esta afirmación se desprende de la última encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante el mes de diciembre del año 2019, donde 61% de los consultados en 10 principales ciudades del país manifestó su intención a pagar más.

Tras el análisis de los resultados, Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP, expresó que la opinión de la ciudadanía pone de manifiesto su interés en contar con un buen servicio, pese a que esto implique un incremento en sus tarifas. “El porcentaje obtenido, por encima del 60%, deja en evidencia que los venezolanos -dentro de sus posibilidades- preferirían pagar una tarifa más alta por servicios que funcionen de manera continua y con calidad”.

“En esta oportunidad la pregunta fue enfocada a todos los servicios públicos de manera general, siendo relevante que en las ciudades de occidente se obtuvieron los índices más altos de esta respuesta. En el caso particular de San Cristóbal un 75,6% de los ciudadanos consultados indicó estar de acuerdo con pagar más por mejores servicios”, agregó Cubas.

A la capital tachirense le sigue la ciudad de Maracaibo donde este valor alcanzó un porcentaje de 64,4%. Luego se ubica Barinas con 63,7 % y Punto Fijo con 62,1%. En este orden, siguen las ciudades de Valencia con 61,8%, Barquisimeto con 60,5% y Caracas con 60%. Finalmente, en ciudades ubicadas al oriente y sur del país se obtuvieron los valores más bajos: Barcelona (55,1%), Porlamar (53,6%) y Ciudad Bolívar (50,5%).

Es preciso destacar que, para junio de 2019, se evaluó la disposición de los usuarios de pagar un monto más elevado específicamente por el servicio de energía eléctrica bajo el escenario de un mejor desempeño de este, resultando que 88% de los consultados manifestó estar de acuerdo con un incremento. Asimismo, para la misma fecha, también se realizó la consulta para el servicio de Internet en el hogar, y se obtuvo que un 83% manifestó estar dispuesto a pagar más por un servicio estable y eficiente.

De acuerdo con el monitoreo de noticias en portales noticiosos, realizado por la misma organización a través de su Observatorio de Redes y Medios Digitales, se ha podido observar que los venezolanos, de alguna manera, incurren en gastos adicionales para poder obtener los servicio en sus hogares cuando uno de estos presenta fallas o interrupciones, por lo que –con más razón-, los ciudadanos pudieran preferir pagar mayores montos por servicios que funcionen oportunamente antes de realizar pagos adicionales para suplir sus faltas.

En el caso específico de la falta de agua, los ciudadanos deben realizar pagos extras para abastecerse del recurso a través de la compra de camiones cisterna, compra de botellones, o a través de los llamados “pimpineros” (modalidad que se observa, por ejemplo, en zonas populares de Caracas donde el recurso falla con frecuencia). Asimismo, ante la falta del servicio de gas, los usuarios realizan pagos de bombonas a tarifas no oficiales, o colaboran económicamente en la reparación de averías eléctricas en sus zonas (como por ejemplo sustitución de transformadores o cableados), entre otras alternativas que implican altos costos para los ciudadanos, según reseñan diferentes portales web.

En este contexto, cabe destacar que durante el mes de enero el Ejecutivo Nacional se refirió a la posible discusión de un nuevo esquema tarifario para los servicios públicos como parte de las funciones del “Estado Mayor de los Servicios Públicos”, recientemente anunciado.

Para mayor información de los diferentes estudios realizados por el OVSP, los resultados están disponibles para consulta ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

