OVSP: 86,4% de los encuestados no recibe el servicio de agua de forma continua en sus hogares

Caracas, 21 de septiembre de 2020.- En el último estudio sobre percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en 10 de las principales ciudades del país, se identificó que 86,4% de los encuestados presentan fallas en el servicio de agua que reciben en los hogares, por este motivo, se encuentra en primer lugar el almacenamiento con un 56,7% como la principal alternativa ante esta situación; seguida por el pago de camiones cisternas con un 18,5%, “traerla desde otros sitios” con un 12,0% y la compra de agua embotellada con 10,5%.

De acuerdo a los datos obtenidos entre abril y mayo del presente año, se evidenció que 91,7% de los hogares consultados señaló tener acceso formal al sistema de acueducto local; sin embargo, el 31,0% de los habitantes de Punto Fijo y el 28,5% de los residentes de Ciudad Bolívar indicó que no reciben el servicio bajo ninguna frecuencia.

En este sentido, 66,8% del total encuestado evaluó de forma negativa el servicio por presentar inconvenientes con el recurso que reciben. Punto Fijo encabeza a las ciudades incluidas en el estudio con la proporción más alta de dicha valoración por parte de sus habitantes con 86,8%; asimismo, lo señalaron los residentes de Ciudad Bolívar y Maracaibo con un 75,0%, seguido de Valencia con 74,1% y Porlamar con el 74,8%.

Por otro lado, la inconstancia en la recepción del agua es la principal inconformidad de los usuarios descontentos con el servicio, opinión que representa al 48,8% de este grupo, y que alcanza mayores niveles en los usuarios de las urbes de Barinas, San Cristóbal y Barcelona con 63,7%, 62,4% y 57,4%, respectivamente.

En este sentido, el OVSP identificó que de todas las alternativas empleadas por los habitantes de los hogares evaluados para proveerse de agua cuando el servicio falla, se traduce en que un total de 89% de los mismos mantiene el recurso almacenado, observando además que, más de una cuarta parte de este grupo (25,6%) cuenta con reservas para afrontar hasta más de cinco días sin recibirlo.

Julio Cubas, Presidente y vocero del OVSP al respecto señaló: “Entre las ciudades que destacaron por almacenar este recurso por más de cinco días se encuentran: Punto Fijo (48,0%), Porlamar (43,5) y Maracaibo (43,3%). No obstante, la mayor cantidad de usuarios encuestados señaló que el agua almacenada les dura de uno a tres días (37,6%) para su uso en el hogar, siendo más frecuente esta condición en San Cristóbal (62,7%), Valencia (48,9%) y Ciudad Bolívar (45,2%)”.

En cuanto al traslado o acarreo del servicio desde otros sitios, solo un 12,0% de los encuestados señaló esta opción para adquirir el recurso, siendo más frecuente esta decisión en Porlamar (19,0), seguido de Punto Fijo (17,4%) y Caracas (13,5%).

Con respecto a los sitios dónde recurren para obtener el servicio, 31,6% la consigue en la casa de un amigo o vecino, 27,4% de pozos, quebradas o ríos, 12,2% de casa de un familiar, 9,4% de tuberías rotas o en la calle, 7,0% de un manantial, 4,7% de sedes de la empresa de agua del municipio, 5,9% pilas o chorros públicos y 1,6% de la oficina o lugar de trabajo.

