OVSP: Almacenamiento y acarreo de agua como alternativas ante la falta del recurso

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 15 de mayo de 2020.- De acuerdo con resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante el mes de diciembre de 2019, en 10 de las principales ciudades del país, se destacó que 93,8% de los hogares almacena agua potable. De ese grupo, un 38,6% señaló que mantiene reservas para más de 5 días ante la deficiencia del servicio. Asimismo, casi un 20% debe desplazarse a diversos lugares, para obtener el recurso y acarrearlo a sus hogares, en muchos casos, recorriendo grandes distancias.

Las dificultades relacionadas a la recepción oportuna del agua en las residencias, lleva a los venezolanos a realizar ciertas prácticas para tener reservas, las cuales incluyen el pago de cisternas, el acarreo de recipientes desde lugares públicos, la compra de agua embotellada y la recolección del agua de lluvia, realizada con menor frecuencia durante la época de sequía.

Este escenario creó las condiciones para el “nacimiento” de figuras conocidas como “los pimpineros”: personas generalmente de la comunidad que adecúan medios de transporte artesanales para trasladar diferentes recipientes con agua, de diversos tamaños, desde otras fuentes que podrían ser tomas improvisadas, hasta la puerta de los distintos hogares. El equipo del OVSP realizó un reconocimiento de campo en la ciudad de Punto Fijo donde inicialmente se observó que el “oficio del pimpinero” se realizaba con mayor incidencia. Además, dicha práctica se ha ido estandarizando a diversas localidades del territorio nacional.

El servicio de agua potable obtuvo la menor valoración positiva durante la última encuesta, donde 65,9% de los usuarios expresaron opiniones negativas. Cabe destacar que hay diferencias entre las ciudades estudiadas, como son los casos de Punto Fijo, Maracaibo, Porlamar y Ciudad Bolívar, arrojando los menores niveles de aceptación y donde sus habitantes emplean, en mayor medida, prácticas alternativas para la obtención del agua. El funcionamiento de estas urbes se ha visto mayormente afectado, en comparación con las otras ciudades, por las irregularidades en el suministro de agua.

“Los últimos resultados evidencian que la práctica del acarreo de agua desde otros sitios, es más común en las ciudades de Barinas con un 30,4%, Porlamar con 28,3%, Punto Fijo con 24,2% y Caracas con 16,9%, según indicaron sus habitantes. En Maracaibo y Ciudad Bolívar, también se evidencia esta práctica, aunque predominan el uso de cisternas y, para el caso de la capital guayanesa, lo complementa la compra de agua embotellada”, indicó Julio Cubas, vocero del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.

De las personas encuestadas que indicaron que deben proveerse de agua en otros sitios, se evidenció que el 53% consigue el recurso en ‘casa de vecinos, familiares o amigos’; mientras que un 15% lo traslada desde ‘pozos, quebradas y ríos’; un 11% se ‘surte de tuberías rotas’ y un 8,3% lo hace desde sus ‘lugares de trabajo’.

Además, del estudio, se conoció de otros medios que usan los ciudadanos para la obtención del agua. Un 5,3% indicó acudir a sedes de las empresas prestadoras del servicio, donde Punto Fijo, con un 13,8%; Barquisimeto, con 8,6%; y Porlamar con un 7,3%, destacaron como las ciudades donde más se realiza esta práctica. Un 6,9% de los ciudadanos acude a manantiales para obtener el suministro; de este porcentaje, 19,5% representa a la ciudad de Caracas, 7,1% a Ciudad Bolívar y 6,7% a San Cristóbal.

La encuesta realizada por el OVSP permitió determinar también las distancias que recorren las personas para lograr abastecer de agua a sus hogares, de esa forma, se evidenció que, en términos generales, un 26,7% debe transportar el recurso desde 100 metros o menos, 28,8% lo hace desde 100 metros hasta un kilómetro, y 34% hasta más de un kilómetro. En este sentido se observó que Punto Fijo, con un 80,4% de los ciudadanos que deben obtener el recurso fuera del hogar, es la ciudad donde hay una mayor proporción de personas que manifiestan recorrer distancias superiores a los 100 metros para conseguir agua, a esta le siguen Porlamar (70,7%), Maracaibo (64,7%) y Ciudad Bolívar (64,3%).

De acuerdo con el monitoreo de medios digitales y RRSS, realizado por el OVSP, durante el mes de abril se registraron diferentes eventos relevantes en el servicio de agua. Según información del portal EVTV Miami (1), diversos sectores del estado Zulia reportaron, para el 21 de abril, la falta del suministro desde hace más de 14 meses. Además, el medio indicó que los ciudadanos “tienen que recorrer largas distancias para poder llenar una pipa de agua, llevan carretillas, carretas improvisadas ante la falta de gasolina”.

Continuando con resultados del monitoreo, las fluctuaciones eléctricas han afectado el suministro de agua en diferentes estados del país, como fue el caso de Aragua y Carabobo, donde las estaciones de bombeo Pao I, II y Cachinche, afectaron la distribución de agua en las entidades, según reporte del medio El Periodiquito (2) publicado el 13 de abril del presente año.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de mayo. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

Enlace 1: EVTV Miami (https://evtvmiami.com/en-el-zulia-tienen-mas-de-14-meses-sin-ver-una-gota-de-agua/).

Enlace 2: El Periodiquito (: https://www.elperiodiquito.com/noticias/116926/Falla-deja-sin-agua-comunidades-de-Aragua-y-Carabobo),

OVSP: Almacenamiento y acarreo de agua como alternativas ante la falta del recurso was last modified: by

En : Noticias Nacionales