OVSP: El servicio de aseo urbano fue el mejor evaluado por los venezolanos en el 2019

Encuesta de percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el tercer trimestre del año, evidenció que el servicio de aseo urbano fue el mejor valorado por los venezolanos durante ese período, aun cuando los resultados obtenidos en siete de las principales ciudades del país, no permiten calificar la recolección de desechos como un servicio de óptimo desempeño. Para la última medición, un 56% de los encuestados opinó favorablemente sobre su calidad, y en junio del mismo año este valor se ubicó en 55%.

Los datos reportados permiten afirmar que el aseo urbano fue el servicio público mejor valorado por los ciudadanos durante el año 2019, frente a otros servicios analizados por la organización como el agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y telecomunicaciones, cuyas valoraciones positivas, en ninguno de los casos, alcanzaron el 50% de las respuestas.

En cuanto a los resultados obtenidos por ciudad sobre la percepción de calidad del servicio, el más alto índice de valoración positiva se registró en la ciudad de Valencia con el 66,6% (valor concentrado en las opciones de respuesta: “muy buena”, “buena” y “regular hacia buena”), seguida de Barquisimeto con 61,8% y Caracas con 60,2%. En este orden, sigue Barcelona con 57%, Ciudad Bolívar con 55%, Maracaibo con 48,2% y por último la ciudad de San Cristóbal donde se reportó la más baja apreciación positiva de desempeño del servicio con 32,2%.

En este sentido, Julio Cubas, presidente del OVSP, manifestó que, si bien los resultados suponen que la recolección de desechos logró la mejor apreciación por parte de los usuarios en el transcurso del 2019, los valores obtenidos revelan notables debilidades en la prestación del servicio. “Los resultados sugieren que el aseo urbano continúa presentando un desempeño objetable. La visión general parece indicar que prevalecen dificultades técnicas, económicas, institucionales, ambientales y sociales que obstaculizan la prestación de un servicio eficiente y a cobertura plena, exponiendo a los ciudadanos a situaciones no deseables o, al menos, a amenazas sanitarias que sin duda vulneran su calidad de vida”.

De conformidad con los resultados obtenidos durante el mes de septiembre, un 62,45% de la población consultada, declaró tener acceso al servicio de aseo urbano, rango similar al obtenido durante el segundo trimestre del año cuando se ubicó en 64% la cobertura de la recolección. Al respecto, Cubas, señaló que: “Las ciudades con mayores niveles de acceso resultaron ser Valencia y Caracas, con 81,1% y 74%, respectivamente. Por el contrario, los centros urbanos que reportaron menor cobertura fueron Maracaibo con 26,9% y Ciudad Bolívar con 39,6%. Es de interés precisar que, a pesar de los altos niveles de acceso en algunas ciudades, esta variable no determina la recepción regular de la recolección de residuos”.

A propósito de la frecuencia de la prestación del servicio en las comunidades, solo 14% de los hogares encuestados en los 22 municipios analizados, manifestaron contar con la recolección de desechos todos los días, el mismo porcentaje reflejado en el anterior estudio. Asimismo, un 32% respondió recibir el servicio entre dos y cinco días a la semana, y una cuarta parte de la población consultada (25%) reportó que lo recibe solo una vez a la semana. Otro grupo de 26% es el más afectado con respecto a la frecuencia con que gozan del servicio, pues, manifestaron que solo lo reciben una o dos veces al mes, o “casi nunca”.

Es relevante destacar que la opción de frecuencia de recepción del servicio: “al menos una vez por semana”, concentró el mayor porcentaje de respuestas en la mayoría de las ciudades. En este sentido, Ciudad Bolívar reportó el valor más alto con 35%, seguida de la ciudad de San Cristóbal con 32%, valores que evidencian mayor precariedad de la recolección en estas ciudades.

¿Qué hacen los ciudadanos con los desechos al no contar con el servicio de aseo oportunamente?

Ante la inconstancia del servicio de recolección de desechos, en el último sondeo de opinión se registró que 41,3% de los consultados traslada los residuos a un botadero cercano a su vivienda o comunidad. Esta alternativa obtuvo el mayor número de respuestas. Asimismo, un 23,1% reportó que, al no contar con un servicio oportuno de aseo urbano, coloca los desechos en la vía pública, y 18,2% paga a un tercero para que los retire. Por último, un 12,6% de los encuestados declaró que los quema a fin de eliminar la acumulación de los mismos.

