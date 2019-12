OVSP: En Barcelona se percibe mejor el servicio eléctrico, y decae el servicio de agua potable

Desde el inicio de las investigaciones realizadas por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), la ciudad de Barcelona forma parte de los centros urbanos donde se ha evaluado de manera consecuente el desempeño de diferentes servicios públicos domiciliarios desde la percepción de los ciudadanos, junto a otras principales ciudades, entre las que figuran: Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas y Ciudad Bolívar. En específico, para la última medición realizada en septiembre de 2019, resultó relevante –entre otros aspectos de interés- que la capital oriental fue la segunda ciudad que mejor valoró el servicio de energía eléctrica y reportó mejoras notables en la frecuencia de apagones diarios durante el tercer trimestre del año.

En lo que respecta a la evaluación del servicio de electricidad en las siete ciudades analizadas en septiembre 2019, se obtuvo de manera general que un 61% de los encuestados calificó de manera negativa la calidad del servicio; sin embargo, en la ciudad de Barcelona se pudieron observar mejoras en la apreciación, aun cuando los resultados no pueden ser calificados como valores óptimos.

En este sentido, el presidente del OVSP, Julio Cubas, indicó: “En la ciudad de Barcelona se determinó un significativo aumento de casi 20 puntos en la percepción positiva de calidad del servicio de energía eléctrica por parte de los hogares encuestados, pasando de 37 % a 56 %. De igual forma, se evidenció una disminución de 30 puntos porcentuales en la frecuencia de apagones diarios, pasando de 52,4 % en junio de 2019 a 22,8 % en septiembre del mismo año”.

Entre otros aspectos de interés sobre el desempeño de los servicios públicos en esta ciudad, Barcelona resultó ser el segundo centro urbano que ofreció la valoración positiva de calidad más baja hacia el servicio de agua potable después de Maracaibo, pues, solo el 22 % de los consultados opinaron favorablemente, reflejándose una disminución en esta cifra de nueve (09) puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre del año (bajó de 31 % a 22 %).

Asimismo, también resultó ser la segunda ciudad que almacena más agua en sus hogares tras la inconstancia en la recepción del servicio, alcanzando valores del 93 %, y destacando que un 27 % de este grupo señaló que almacena una cantidad de agua con la que puede cubrir más de cinco días de ausencia del suministro. Es preciso destacar que, para la medición de septiembre 2019, solo un 15 % de los ciudadanos manifestó que recibe el servicio de forma constante en esta capital, un valor que disminuyó en 10 puntos porcentuales con respecto a la encuesta de junio 2018, cuando se ubicó en 25%.

Comportamiento de los servicios de telecomunicaciones, gas y aseo urbano en Barcelona

Barcelona se ubicó como la segunda ciudad, luego de Maracaibo, en evaluar más negativamente el servicio de internet en el hogar con solo un 40 % de valoración positiva por parte de sus habitantes. Similar escenario ocurre con el servicio de internet móvil, pues en dicha ciudad solo un 36 % de los usuarios valoró positivamente el mismo.

En lo que respecta al servicio de gas doméstico, Barcelona reportó el tercer valor más alto de los usuarios que señalaron no recibir la bombona en su comunidad, con el 60,9 %. Finalmente, en referencia al servicio de aseo urbano, un 58 % opinó positivamente sobre la calidad del servicio, evidenciando una pequeña mejora en la percepción de seis (06) puntos en comparación con junio de 2019 cuando este porcentaje se ubicó en 52 %, aun cuando solo un 20 % de los encuestados señaló recibir el servicio “todos los días” para septiembre de 2019.

Todos los datos de las investigaciones realizados por la organización, están disponibles ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales del OVSP en Twitter: @observatoriovsp.

