OVSP: «En días de cuarentena el consumo de datos móviles se ha incrementado»

Tras la medida de cuarentena adoptada en el país para evitar la propagación del COVID-19, el consumo de datos móviles se ha incrementado. Esta realidad supone, al menos en el actual contexto, que se ha alterado la forma en que los ciudadanos utilizan los servicios de telecomunicaciones y, de manera particular, el de datos móviles. En lo que respecta a Venezuela, transcurrida una semana de la medida de salud pública, la principal operadora móvil del país, emitió un comunicado en el que confirmaba un incremento en el tráfico habitual de datos.

La compañía Movistar Venezuela, afirmó en su comunicación que estaban experimentando aumentos exponenciales del tráfico de su red: “En la primera semana de contingencia el aumento del consumo de datos casi alcanzó al incremento registrado en todo el 2019”, así lo indicó José Luis Rodríguez Zarco, presidente de la organización.

Además, se instó a la ciudadanía a hacer uso responsable de la red de telecomunicaciones. “Debemos ser conscientes de que nuestro servicio es indispensable para sectores críticos como salud, alimentación, retail y financiero”. “Nos unimos al llamado que están haciendo las diversas operadoras en el mundo (…) alertando sobre la importancia del uso racional de las redes ante una posible saturación de las mismas”.

Por su parte, otros países de la región también han experimentado incrementos en la red móvil y, de igual manera, han solicitado el uso consciente de los servicios de internet durante el período de distanciamiento social y preventivo que ha llevado a las personas a trabajar y estudiar desde casa.

En el caso de Argentina, por solo citar uno de los ejemplos locales, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sugirió, entre otras recomendaciones: «utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red” y “evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y, de ser necesario, minimizar la calidad de transmisión”, según información publicada en el portal La Nación del país sureño.

Pero, la tendencia de solicitar uso responsable de los servicios de telecomunicaciones para no colapsar las redes es global. En países como España, las operadoras han recomendado “descargar los documentos realmente necesarios” y, en la medida de las posibilidades, promover el uso del servicio de telefonía fija sobre el móvil en el caso de llamadas, de acuerdo con publicación del portal español El Mundo.

Funcionamiento del servicio de telefonía móvil en Venezuela, según datos del OVSP

Pese a que, en la actualidad, el elevado consumo de datos podría generar deficiencias en el funcionamiento del servicio, es preciso recordar que estudios de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos revelaron durante el cuarto trimestre del 2019, que un 53,4% padecía fallas diarias del servicio de telefonía móvil. Únicamente, un 25% manifestó que su servicio “casi nunca” fallaba. Las ciudades de Maracaibo, Barquisimeto y San Cristóbal, reportaron el mayor porcentaje de fallas diarias del servicio con 62,8%, 62,4% y 55,3%, respectivamente.

Para el pasado mes de diciembre, únicamente el 43% de los encuestados en 10 principales ciudades del país, valoró positivamente la calidad del servicio de internet móvil. Además, se pudo conocer que solo el 63,3% de los encuestados manifestó tener acceso a teléfonos inteligentes, por tanto, al servicio de datos.

¿Cómo ha sido el desempeño de internet fijo en Venezuela en los días de cuarentena?

De acuerdo con monitoreo de noticias realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante el mes de marzo, han sido frecuentes las denuncias de ciudadanos de diferentes partes del país ante las fallas o interrupción total del servicio de internet fijo. Algunos usuarios señalan que las fallas las padecen desde mucho antes de las medidas de cuarentena. Sin embargo, otros señalan que la conectividad se ha visto afectada tras el anuncio del Ejecutivo Nacional de permanecer en los hogares.

Entre las zonas que se han visto afectadas en la Gran Caracas, destacan: Fuerte Tiuna, Santa Mónica, 23 de Enero, El Marqués, San Bernardino y San Antonio de Los Altos, entre otros sectores de la Región Capital. Asimismo, zonas del occidente del país, donde el servicio se ha interrumpido constantemente tras fallas de electricidad, según lo han reseñado diferentes portales informativos.

También, tras la suspensión de clases desde el pasado 16 de marzo en todos los niveles, la educación virtual se ha convertido en todo un reto para profesores, maestros, alumnos y representantes, quienes tienen que enfrentarse, en muchos casos, a las deficiencias del servicio. Más allá de las dificultades para planificar desde casa, no tener acceso al servicio o padecer fallas de conectividad, obstaculizan la labor.

Resultados obtenidos por el OVSP muestran que solo cerca del 40% de los encuestados cuentan con el servicio de internet en el hogar, y un 51% de este grupo presenta fallas de conexión con una frecuencia diaria.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP, invita a una serie de foros virtuales sobre cada ciudad evaluada. Este lunes 30 de marzo a las 10 am, se realizará la tercera de estas videoconferencias con especial énfasis en la ciudad de Barcelona. Para más detalles, se invita a visitar: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp.

