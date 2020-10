OVSP: “La inconstancia” es el principal motivo para valorar negativamente el servicio de agua

Caracas, 5 de octubre de 2020.- La principal razón por la cual los habitantes valoraron de forma negativa la prestación de servicio de agua, se debe a la inconstancia en la recepción del mismo en sus hogares (69,0%), así quedó evidenciado en el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en 10 de las principales ciudades del país.

De acuerdo a este estudio, 66,8% de los usuarios encuestados afirmó estar insatisfecho con este servicio, siendo más acentuada esta condición en las urbes de Punto Fijo, Maracaibo y Ciudad Bolívar con 86,8%, 75,3% y 75,1%, respectivamente.

En cuanto a las demás opiniones de los usuarios para catalogar el servicio de forma deficiente, se mencionaron las propiedades organolépticas del agua, evidenciándose que 15,5% de los consultados afirmó que el recurso que llega a sus hogares, se recibe con color, olor y sabor que difieren de las condiciones ideales.

En este sentido y de acuerdo a la percepción ciudadana, las urbes que más destacaron con estas afectaciones fueron: Valencia con 24,9% de los usuarios que señalaron tener problemas de olor, así como los habitantes de Caracas con el 7,8%. En cuanto a problemas en su coloración, 11,2% de los valencianos señaló esta problemática, de igual forma, también lo hicieron los habitantes de la ciudad de Caracas con un 15,3%.

En lo que refiere a la frecuencia de recepción del servicio, de las personas encuestadas, 13,3% señalaron como la frecuencia más común, recibirlo dos días a la semana, siendo más acentuado en Valencia (28,6%), seguido de San Cristóbal (19,9%) y Barquisimeto (17,2%).

Mientras tanto, 12,0% puntualizó que el agua llega tres días a la semana, siendo más frecuente esta respuesta en San Cristóbal (22,0%), seguido de Barquisimeto (20,1%) y Valencia (14,7%).

El OVSP también identificó que, ante las fallas en el servicio, los encuestados recurren a varias prácticas para la obtención del mismo, siendo el almacenamiento con un 56,7% la principal alternativa ante esta situación; seguida por el pago de camiones cisternas con un 18,5%, “traerla desde otros sitios” con un 12,0% y la compra de agua embotellada con 10,5%.

Julio Cubas, Presidente y vocero del OVSP, señaló que: “De la gran proporción de personas que almacena agua, 28,3% de los consultados señaló que la mantiene almacenada para cubrir más de cinco días sin recibir el servicio; asimismo, 15,5% cuenta con una reserva del recurso para cubrir 3 días de ausencia total del mismo”.

