OVSP: Las fluctuaciones eléctricas principal razón para evaluación negativa del servicio

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 15 de diciembre de 2020.-. En el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, durante los meses de octubre y noviembre de 2020, un 74,7% de los ciudadanos encuestados en 12 ciudades del país valoró negativamente el servicio eléctrico, siendo las fluctuaciones eléctricas, con un 46,3%, la principal razón de dichas opiniones.

Asimismo, otros de los motivos por los cuales el servicio eléctrico fue calificado negativamente, fue lo que los usuarios asumen como esquemas de racionamiento con un 28,8% (segunda posición), la intermitencia del suministro (10,3%, tercera posición), el daño en los electrodomésticos (8,6%, cuarta posición), seguido de la falta de mantenimiento y problemas con el medidor que sumaron un 6,3% aproximadamente.

San Cristóbal con 92,6%, Mérida con 89,9% y Punto Fijo con 86,0%, fueron las urbes con mayor porcentaje de valoraciones negativas de la calidad del servicio; seguidamente se encuentran Maracaibo (84,6%), Valencia (83,2%) y Barquisimeto (83,3%).

A pesar de que San Cristóbal fue la primera ciudad donde la mayoría de los encuestados calificó negativamente el servicio, la principal razón de dicha respuesta se fundamentó en los esquemas de racionamientos con el 40,5% de las opiniones registradas, seguido muy de cerca por las fluctuaciones con un 40,1%.

En contraste, las ciudades con las valoraciones negativas sobre el servicio de la electricidad que obtuvieron los menores porcentajes fueron Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar con 43,2%, 51,9% y 60,4% respectivamente. Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), acotó: “Aunque en Caracas se registró la menor proporción de valoración negativa sobre la calidad del servicio, esta se posicionó como la primera urbe en donde los ciudadanos opinaron de esta forma debido a las fluctuaciones eléctricas con un 61,8% de las respuestas, seguida de Ciudad Bolívar con 60,8% y Barinas con un 52,4%”. Complementando, a través del estudio también se determinó que las ciudades que indicaron padecer estas oscilaciones del fluido eléctrico en menor medida fueron Barquisimeto, San Cristóbal, ambas con un 40,0% aproximadamente y Porlamar con un 38,0%.

Finalmente, pero en el apartado de las valoraciones positivas de la calidad de la energía eléctrica que reciben en sus hogares, “el servicio es constante” figuró como la primera opción que indicaron los usuarios, representando un 32,8% de las opiniones en este apartado, destacando la ciudad de Caracas.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes actividades virtuales que realizan.

Para comunicarse con la organización pueden hacerlo mediante el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

OVSP: Las fluctuaciones eléctricas principal razón para evaluación negativa del servicio was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales