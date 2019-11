OVSP: Nueva medición determina disminución de usuarios que indican no recibir la bombona en su sector

Cifras obtenidas por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) durante el mes de septiembre de 2019 sobre el desempeño del servicio de gas doméstico, determinan como dato relevante –entre otros aspectos analizados- una disminución de manera general de 13 puntos porcentuales de las personas que indicaron no recibir las bombonas de gas en sus comunidades, con respecto al levantamiento realizado en el mes de junio del presente año. Esta medición se realizó en siete de las principales ciudades del país (Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar), y específicamente en la ciudad de Valencia presentó la mejora más notable en la distribución de cilindros, seguida de la ciudad de Barquisimeto.

En contexto, desde el inicio de los estudios de percepción ciudadana realizados por el OVSP se han evaluado diferentes variables para el servicio de gas doméstico, y de manera consistente se ha observado cómo más del 90% de la población encuestada afirma utilizar el gas como medio para cocinar sus alimentos; sin embargo, de este grupo solo el 26% afirma estar conectado a la red de gas directo en su hogar, lo que deja a casi tres cuartas partes (73%) de quienes emplean este recurso dependiendo de la recarga de cilindros o bombonas, siendo esta modalidad en la que se aprecian más dificultades de acuerdo con las respuestas ofrecidas por los usuarios. En líneas generales, se ha podido observar que quienes cuentan con conexión a gas directo, han evaluado de forma positiva este servicio en mediciones anteriores.

Al respecto, Julio Cubas, presidente del OVSP señaló que en comparación con el estudio anterior de junio 2019, se evidencian algunas diferencias: “En términos generales en el tercer trimestre del año, se apreció una mejora de la percepción ciudadana respecto a la distribución de la bombona de gas, siendo que el porcentaje de personas que indicaban que esta no llegaba a su comunidad disminuye de 58% en junio a 45% en septiembre, perfilándose Valencia como la ciudad donde se aprecia con mayor énfasis este comportamiento al pasar de 61% a 27% en este período lo que representa una disminución de quienes reportaban no obtener la bombona de 34 puntos porcentuales, seguida por Barquisimeto con 13 puntos, y así se mantuvo esta tendencia aunque en menor medida en resto de las ciudades a pesar de que en Maracaibo y Ciudad Bolívar no se apreciara una variación”, puntualizó Cubas.

Cubas señaló la importancia de entender el estudio desde las diferencias regionales que existen para cada una de las capitales analizadas, y destaca como ejemplo la ciudad de Maracaibo: “Esta ciudad, dentro de las evaluadas, cuenta con la mayor penetración del sistema de gas directo en los hogares con un 83% de los ciudadanos de esa capital; sin embargo, ese 17% restante que obtiene el gas por medio de bombonas indica presentar dificultades en su acceso, siendo que un 72% de este grupo indicó no recibir la recarga en su comunidad”.

Entre otros datos relacionados con este servicio, resultó relevante que un 8% de los consultados señaló pagar el servicio en moneda extranjera, seis puntos porcentuales por encima de la cifra obtenida en la anterior medición, donde solo un 2% señaló cancelar la bombona de gas en divisas. Al respecto, la ciudad de San Cristóbal reportó los mayores índices de esta forma de pago, con el 30% de las respuestas, seguida de la ciudad de Maracaibo con 21%.

Además de encontrar diferencia en las modalidades de pago, de igual forma los montos cancelados por las recargas de las bombonas se incrementa en esta nueva medición, pues el 28% de los encuestados indicaron pagar cifras mayores a veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00) para contar con la recarga, comportamiento que se observa en mayor medida en las ciudades de Maracaibo y Ciudad Bolívar, donde un 50% y un 49%, respectivamente, señalaron pagar esa cantidad.

Como nuevo aspecto a evaluar por parte del OVSP en esta medición, se determinó que un 53% del total de encuestados afirmó que no contar con el suministro de gas afecta la forma en que cocinan sus alimentos, siendo las ciudades de San Cristóbal y Barquisimeto donde se perciben los mayores índices con 88% y 81%, respectivamente y en contraposición con Caracas con 33% y Maracaibo con 28% que refieren menor proporción de este tipo de impacto.

Todos los datos de las investigaciones realizados por la organización, están disponibles ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales del OVSP en Twitter e Instagram: @asoesda.

En : Noticias Nacionales