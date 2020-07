OVSP presenta exposición fotográfica virtual y nuevo libro sobre los servicios públicos

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 02 de julio de 2020.- La inauguración de la exposición fotográfica virtual denominada “Servicios Públicos… una mirada” y el lanzamiento del libro “Servicios Públicos desde una mirada ciudadana”, se llevó a cabo mediante un evento virtual organizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos el pasado 30 de junio.

Ambas exposiciones ratifican el arduo trabajo que ha realizado la Organización por más de dos años en 10 de las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto) para demostrar y detallar las condiciones en las que se encuentra una gran parte de los hogares venezolanos.

Bajo el lente profesional de Iñaki Zugasti y la curaduría de Ricardo Jiménez, el OVSP ha logrado el lanzamiento de la mencionada Exposición Fotográfica disponible en la página web www.observatoriovsp.org, la cual resume las condiciones de vida de los ciudadanos de cara al funcionamiento de los servicios.

Al respecto Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: “En este nuevo espacio podrán encontrar imágenes que retratan el aspecto humano asociado a la disponibilidad de servicios básicos y su relación con la cotidianidad de muchos venezolanos. En tal sentido, se pretende plasmar por una parte al individuo y por otra sus vivencias, lo que comprende situaciones propias de este contexto, así como la asimilación de nuevos hábitos y rutinas que ahora son parte de su día a día en el proceso de obtención de recursos que subsanen la deficiencia de los servicios en su hogar”.

Con un total de seis secciones que se denominan “Miradas”, “Contradicciones”, “Cambio de Vida”, “Traslado”, “Búsqueda” y “Espera”, los visitantes podrán obtener un balance claro de cómo los nuevos hábitos y rutinas llegaron a la cotidianidad de muchos venezolanos que buscan sortear las deficiencias e –incluso- ausencia de servicios en el hogar, incluyendo el cambio de horarios y formas de hacer las tareas domésticas y laborales.

La ocasión de esta inauguración fue propicia para que el OVSP llevara a los venezolanos su primera publicación denominada “Servicios Públicos desde una mirada ciudadana”, y en el cual se refleja un balance de los resultados obtenidos por la organización durante el año 2019; cabe acotar que, este trabajo estaba previsto publicarse para el mes de marzo, justo cuando se cumplía un año de los apagones de escala nacional, un tema abordado de igual manera en esta edición.

“Esta publicación reúne un breve balance de los principales hallazgos obtenidos por el equipo del OVSP el año pasado, en el cual mediante encuestas, entrevistas, testimonios y fotografías refleja la precepción que tienen los ciudadanos acerca del desempeño de los servicios públicos en las distintas localidades evaluadas. Nuestra intención con este libro es continuar con nuestra misión de llevar información a la sociedad venezolana sobre los servicios públicos y dejar una referencia sobre su situación”, finaliza Cubas invitando a todos visitar la página web de la organización para poder revisar esta novedosa publicación.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles, el OVSP invita frecuentemente a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de julio, debido al distanciamiento social y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento en el país, ante la presencia del COVID-19.

Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.