OVSP presentó reporte las ciudades que peor valoran los servicios públicos en Venezuela.

Caracas, Noviembre de 2020.-. De acuerdo a los datos obtenidos por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en su último estudio realizado entre los meses de abril y mayo del presente año, el cual abarcó la valoración de los servicios de agua potable, energía eléctrica, aseo urbano, gas doméstico y telecomunicaciones –internet, telefonía fija y móvil-, así como la percepción sobre la prestación y su desempeño, se pudo identificar las ciudades que mejor y peor los han evaluado.

Aseo: El servicio mejor valorado

En promedio, el servicio de aseo urbano es el mejor evaluado por las 10 ciudades estudiadas con excepción de la ciudad de Barinas, donde 47,3% de los encuestados lo calificaron de forma positiva, siendo la cifra porcentual más baja entre las urbes estudiadas. Uno de los motivos por los cuales esta urbe pudo haber sido calificada de esta manera, podría deberse a que mantiene una frecuencia de recolección más baja, ubicándose en “casi nunca” con 14,9% y “una vez por semana” con 28,7%.

Como un aspecto relevante, Barinas es la tercera ciudad donde los ciudadanos más queman basura con 21,3%, antecedida por Punto Fijo con 27,3% y Barquisimeto 23,3%.

Telecomunicaciones: Uno de los servicios que más “ha empeorado” su desempeño

El estudio realizado por el OVSP en cuanto a las telecomunicaciones abarca tres servicios esenciales como telefonía móvil, datos móviles e internet en el hogar, con el objetivo de determinar su desempeño.

En este sentido, se evidenció que 49,4% de la población estudiada evaluó de forma positiva la calidad del servicio móvil para mantenerse comunicado por llamadas de voz; ante este escenario, Barcelona destaca por ser la ciudad que menor evaluación positiva le otorga al servicio de telefonía móvil (40,0%), seguido de Maracaibo con 46,5% y Porlamar con 46,8%.

Esta calificación sobre telefonía móvil podría estar relacionada a que los hogares estudiados señalaron que “ha empeorado” el funcionamiento de los mismos con 50,3%. En este caso, Barinas con 60,1% predominó frente a las demás urbes con esta afirmación, seguida de Barcelona con 54,8% y Ciudad Bolívar con 54,7%.

Al analizar el comportamiento del servicio de datos móviles se identificó que, 66,1% de los consultados confirmó contar con teléfonos inteligentes para mantenerse comunicados, Barinas es la urbe que destaca por poseer la menor evaluación positiva sobre este servicio con 25,5%, seguida de Punto Fijo con 28,8% y Barcelona con 29,0%.

En cuanto al internet fijo se identificó que, solo 34,0% de la toda población encuestada aseguró poseer este servicio en el hogar; destacándose con el mayor índice San Cristóbal con 56,3% de usuarios, seguida de Caracas con 45,4% y Barquisimeto con 34,5%. Asimismo, se evidenció que, la menor evaluación positiva se ubicó en Ciudad Bolívar con 32,2%, seguida de Barquisimeto con 34,6% y San Cristóbal con 36,9%.

Electricidad: Interrupciones y fluctuaciones constantes

En el caso del servicio eléctrico, las ciudades del occidente del país que son parte del estudio, presentan los indicadores menos favorables de percepción ciudadana, tal es el caso de San Cristóbal que resalta con la menor evaluación positiva (9,8%), seguida solo por Barinas (10,7%) y Maracaibo (18,7%); esto guarda relación con el hecho de que son las ciudades que reportan más interrupciones eléctricas “todos los días” con 92,4%, 87,3% y 68,9%, respectivamente.

Agua: Punto Fijo la ciudad más afectada

Al abordar el desempeño de la calidad del agua en las 10 ciudades estudiadas se identificó que, 91,7% de los hogares evaluadas está conectada al sistema formal por tuberías, 86,4% de los usuarios indicó recibir el servicio con algún tipo de deficiencia, por lo que el problema se vincula a la frecuencia con la que se recibe el agua en los hogares.

En este sentido, la menor evaluación positiva se ubicó en Punto Fijo con solo 11,8% de los habitantes que se encuentran a favor del servicio recibido, seguido de Maracaibo con 23,2% y, tanto Ciudad Bolívar como Porlamar, con 23,8%.

En el caso de los hogares consultados en Punto Fijo, esta evaluación podría estar relacionada a que 31,0% de su población indicó no recibir el servicio actualmente, a su vez, es la ciudad donde menos personas señalaron que funciona de forma continua (2,3%).

Ante el contexto de prevención por la pandemia generada por el Covid-19, solo 35,5% del total de usuarios aseguró contar con suficiente agua para cubrir estas medidas; destacándose Barcelona con 54,8%, seguido de Barinas con 46,0% y San Cristóbal con 42,1% con esta condición.

Gas: “Distribución de bombonas ha empeorado”

En relación al uso del gas doméstico, se evidenció que representa el mayor medio empleado en los hogares para cocinar los alimentos con 93,2% de los ciudadanos, quienes aseguraron que utilizan el recurso para tal fin; no obstante, 53,3% de los habitantes encuestados en estas 10 ciudades indicó que el servicio de distribución de las bombonas “ha empeorado”, predominando esta respuesta en San Cristóbal con 73,1%, seguido de Barinas con 72,1% y Ciudad Bolívar con 63,5%.

