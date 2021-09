OVSP: San Cristóbal y Mérida son las ciudades con mayor valoración negativa del servicio eléctrico

Caracas, 17 de septiembre de 2021.-.

Extrayendo cifras obtenidas en un estudio de percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante junio de 2021, San Cristóbal (71,8%) y Mérida (71,7%) figuraron como las primeras ciudades (entre 12 urbes evaluadas) con los mayores porcentajes de opiniones negativas sobre el servicio eléctrico.

De manera general, el servicio eléctrico obtuvo un 56,0% de valoraciones negativas, con Porlamar ocupando la tercera posición arrojando el 69,7%, un hecho que no había ocurrido en mediciones anteriores de la organización.

Del grupo de ciudadanos que evaluó negativamente el servicio en sus hogares, tanto en San Cristóbal como en Mérida, la principal razón por la que opinaron de esta forma fueron las constantes fluctuaciones eléctricas que registran con el 43,5% y el 53,7%, respectivamente.

Es importante destacar que, al comparar con los resultados obtenidos en los estudios de noviembre de 2020 y enero de 2021, se aprecian cambios en los porcentajes de opiniones negativas del servicio eléctrico a nivel general, observándose un 74,1% (noviembre 2020), un 52,7% (enero 2021) y luego un 56,0% (junio 2021); es decir, una diferencia de casi 18 puntos porcentuales según la última medición.

Cabe destacar que, si bien el servicio sigue presentado fallas, en las ciudades de San Cristóbal y Mérida, donde las valoraciones negativas eran muy altas, se apreció una disminución en los porcentajes de estas opiniones, pasando de 92,6% a 71,8% para la primera urbe y de 89,9% a 71,7% para la segunda.

Frecuencias de interrupciones eléctricas

Asimismo, se conoció que un 34,4% registra interrupciones eléctricas todos los días, figurando como la frecuencia de cortes en el servicio más reportada por los consultados. Por su parte, en San Cristóbal este valor fue de 62,0% y en Mérida de 58,0%, hecho que puede explicar por qué figuran como las urbes con peor valoración del servicio.

Entre otros porcentajes de frecuencias de interrupciones en la electricidad en San Cristóbal, el 28,0% las registra entre uno y seis días a la semana, apenas el 3,3% entre una y dos veces al mes, mientras que el 6,0% las registra nunca o casi nunca. En el caso de Mérida, el 29,8% señaló registrar interrupciones entre uno y seis días a la semana, 3,1% una o dos veces al mes, y 6,9% casi nunca (ningún consultado expresó que nunca se producen interrupciones eléctricas en su hogar).

Duración de las interrupciones eléctricas

Entre otras informaciones, los ciudadanos señalaron los tiempos que permanecen sin servicio eléctrico cuando ocurre una interrupción en sus hogares, donde la mayor proporción correspondió al intervalo entre dos y seis horas con el 57,7% de manera general.

En los casos de San Cristóbal y Mérida, los mayores valores registrados también correspondieron a este intervalo (entre dos y seis horas) con el 62,5% y el 66,1%, respectivamente. Esta información permite inferir que la mayoría de la población de esta localidad andina pierde el servicio eléctrico todos los días por las menos 2 horas, hecho que puede repercutir considerablemente en las rutinas diarias, el trabajo desde casa y la educación a distancia.

Servicio eléctrico, medio ambiente y seguridad

Durante julio de 2021, el OVSP llevó a cabo un estudio de percepción ciudadana en seis urbes del país sobre el posible impacto ambiental de los servicios públicos, donde se observó que un 28,1% de los consultados indicó que utiliza mechurrios o antorchas a base de combustibles fósiles para iluminar su hogar cuando ocurre una interrupción eléctrica.

Entre los resultados por urbes, los mayores porcentajes de utilización de mechurrios y antorchas se observaron en Valencia (39,3%), Barcelona (30,5%), Maracaibo (30,3%). Mérida ocupó el cuarto lugar con el 28,6% de las respuestas.

Además, de la proporción de ciudadanos que afirmó utilizar los dispositivos mencionados para iluminar su hogar ante un corte eléctrico, el 92,0% expresó que los considera riesgosos para su vivienda y un 93,9% piensa que también lo es para el medio ambiente.

Finalmente, se destacó que, si bien es en Barcelona (93,4%) donde estas medidas son consideradas peligrosas para para la vivienda y en Maracaibo (97,3%) opinan en mayor proporción que atentan contra el medio ambiente, son ciudades donde cerca de un tercio de la población (30,5% para Barcelona y 30,3% de Maracaibo) ha llegado a emplear esta medida, dejando en manifiesto la necesidad de iluminar sus hogares a pesar del riesgo que esto puede implicar.

