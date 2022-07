OVSP: Servicio eléctrico fue percibido negativamente por el 62,4% de consultados

CARACAS, VENEZUELA.-

El servicio eléctrico mantiene valores negativos en calidad que se incrementan desde enero de este 2022, según dos estudios de percepción ciudadana realizados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante el primer semestre del presente año. En enero este porcentaje fue de 47,1%, mientras que, para mayo, fecha de la más reciente encuesta de la organización, este valor fue de 62,4%, una diferencia de más de 15 puntos porcentuales.

Asimismo, esto se complementa con la información recopilada a través del Observatorio de Medios y Redes de Comunicación Nacionales del OVSP, donde, durante el primer semestre de 2022, el servicio eléctrico fue el más reportado (en comparación con los otros servicios evaluados) por los portales noticiosos venezolanos según el monitoreo diario realizado por la organización.

El occidente del país sigue encabezando las peores valoraciones de calidad del servicio eléctrico

Según el estudio llevado a cabo en mayo de 2022 por el OVSP, las ciudades ubicadas al occidente de Venezuela, se mantienen en las primeras posiciones de urbes donde los ciudadanos padecen mayormente por las fallas en el servicio eléctrico.

Los consultados en San Cristóbal posicionaron a la ciudad en el primer lugar de las peores valoraciones de calidad del servicio eléctrico con 92,9%, seguida por Mérida con 89,4% y Maracaibo 77,3%.

Cabe destacar que, al menos las ciudades andinas, se han mantenido entre las primeras posiciones de valoración negativa de calidad del servicio eléctrico desde el inicio de las investigaciones del OVSP.

Las fluctuaciones y el racionamiento eléctrico son las principales razones de percepción desfavorable

Ahora bien, en las 12 ciudades, del grupo de consultados que valoró negativamente de la calidad del servicio eléctrico, poco más de la mitad (51,5%) de los encuestados opinó de esta forma debido a las fluctuaciones. Del porcentaje de usuarios que percibió desfavorablemente el servicio eléctrico en sus hogares, el 21,7% expresó que lo que ellos consideran racionamiento (oficial o no) fue la razón por la que su valoración negativa sobre el servicio eléctrico.

Aunque en San Cristóbal y Mérida son las ciudades con mayor proporción de usuarios descontentos con la calidad del servicio eléctrico que reciben, las principales razones de dicha percepción en estas urbes fueron las fluctuaciones con 39,2% y 41,1%, respectivamente. Sin embargo, estas ciudades no ocuparon los porcentajes más altos de percepción negativa del servicio debido a las fluctuaciones eléctricas. Estas proporciones le correspondieron a Caracas con 68,5% y San Fernando de Apure con 64,6%.

Asimismo, otra razón de valoración negativa fueron los daños a artefactos eléctricos con el 5,9%, con mayor porcentaje en la ciudad de Porlamar con el 10,0%.

Los electrodomésticos y las fallas eléctricas

Aunque no sea la principal razón de valoración negativa del servicio eléctrico, los daños o desperfectos eléctricos tienen otra relevancia, pues, el 72,9% afirmó haber sido afectado de esta manera debido a las fallas del servicio para el estudio realizado en mayo por el OVSP.

Finalmente, esta información se contrasta con los hallazgos del Observatorio de Medios del OVSP, donde los portales noticiosos publicaron testimonios de ciudadanos que perdieron electrodomésticos por las constantes fallas eléctricas. Además, han expresado su desesperación y molestia al explicar que no poseen recursos para reponerlos y no hay ente que responda por sus averías, siendo algunos de estos artefactos vitales para la rutina de los afectados como la refrigeración y preparación de alimentos.

