OVSP: Venezolanos cocinan en leña ante la falta de gas en el hogar

En el estudio del OVSP realizado entre abril y mayo del presente año, en 10 de las principales ciudades del país, se identificó que 39,3% de los ciudadanos encuestados opta por la compra de hornillas o cocinas eléctricas, como método alternativo ante la ausencia del servicio de gas doméstico, ocupando el porcentaje más alto San Cristóbal (59,3%), seguido de Barquisimeto (52,6%) y Punto Fijo (51,5%).

Por otro lado, el método de cocinar con leña fue el segundo más utilizado cuando no se recibe el servicio (33,2%), entre las urbes que encabezan esta alternativa destacan: Barinas (52,2%), Ciudad Bolívar (48,3%) y Porlamar (44,9%).

A partir de este estudio, se ratificó que el uso de gas doméstico representa el mayor medio empleado en los hogares para cocinar los alimentos, donde 93,2% de los ciudadanos indicó que utiliza el recurso para tal fin. Asimismo, 74% depende de la recarga del cilindro individual de propano y 7,8% se suministra a través de la recarga colectiva o comunal de bombonas para urbanismos y complejos residenciales.

A excepción de Maracaibo, la cual destaca por poseer la mayor red de gas por tuberías, el resto de las 9 ciudades encuestadas utilizan la bombona individual o colectiva como principal medio para utilizar el recurso en el hogar.

En cuanto a la frecuencia con la que reciben el servicio, el presidente del OVSP, Julio Cubas, destacó: “15,7% de los habitantes consultados obtiene el recurso al menos cada 15 días; siendo más común esta frecuencia en Caracas (45,5%), Barcelona (22,7%) y Punto Fijo (16,8%). Asimismo, 18,8% de los consultados en este estudio aseguró que el recurso no llega a su comunidad, entre las ciudades que destacan en esta situación se encuentran: Maracaibo (38,9%), Barcelona (36,6%) y Ciudad Bolívar (33,7%)”.

Respecto a los métodos de obtención de la recarga de la bombona, se observó que a un 27% de los encuestados le llega a su comunidad, 30% se desplaza a algún lugar cercano, 20% en una localidad distante y 4,7% acude a las plantas de llenado o centros de distribución.

En cuanto a las formas de adquisición de los cilindros por ciudades: Barquisimeto (39%), Barinas (35,4%) y Caracas (32,0%) son las urbes en las que los cilindros llegan en mayor proporción a las comunidades. Los mayores porcentajes, en relación a la movilización de los ciudadanos a un sector cercano para obtener la recarga de la bombona, se registraron en Porlamar con 39,7%, Valencia con 34,6% y Caracas 33,6%.

Por último y no menos importante, se ubican Barcelona (24,4%), San Cristóbal (22,6%) y Punto Fijo (21,5%) como las ciudades donde una mayor cantidad de ciudadanos deben acudir a otra localidad distante para conseguirlos.

Conforme a la información obtenida mediante el monitoreo de medios de comunicación de la organización durante el mes de julio, 54% de las protestas – solo en ese período – correspondieron al servicio de gas doméstico. Las regiones con mayores reportes fueron: Capital (19,3%), Los Andes (16,2%), Aragua-Carabobo (15,7%), Lara- Falcón (12,3%), Oriente (11,9%), Guayana (8,5%), Zulia (7,8%), Los Llanos (7,2%) y 1,1% correspondieron a eventos nacionales.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por diversos medios a nivel nacional, la escasez de gas doméstico ha obligado a los aragüeños, marabinos y a los residentes de Los Andes a recurrir a hornos de barro, cocinas eléctricas y artesanales a leña como alternativas para preparar sus alimentos.

