OVSP: Venezolanos hierven el agua que recibe en sus hogares como medida de potabilización

Caracas.-. Mediante la información obtenida en el último levantamiento realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), se evidenció que 44,6% de los usuarios encuestados hierve el agua para purificarla como primera alternativa para su consumo, siendo más acentuada esta práctica en Maracaibo (58,0%), seguido de Caracas (53,8%) y San Cristóbal (51,1%).

Ante este contexto de necesidad de potabilización, se identificó que entre las alternativas que utilizan los habitantes en las 10 ciudades estudiadas, la segunda opción más frecuente (23,0%) es la compra de agua embotellada, seguida por el uso del filtro purificador en el 16,0% de los hogares.

Es preciso destacar que, de acuerdo a los datos obtenidos en un estudio aplicado por la organización en diciembre de 2019, 39,7% de los usuarios que optaron por hervir el agua en ese período; mientras que, en la más reciente medición, este valor fue de 44,6%, arrojando un incremento de 4,9 puntos porcentuales. El OVSP también evidenció que hubo una disminución de 5,5 puntos porcentuales en la compra de agua embotellada en comparación con el estudio realizado en diciembre 2019 (28,4%).

Por otra parte, Barinas (21,2%), Barquisimeto (10,7%) y San Cristóbal (8,7%) fueron las urbes con los mayores porcentajes donde los ciudadanos indicaron que no utilizan ninguna medida de potabilización del agua.

Entre otras opciones de tratamiento del agua, solo el 3% de los consultados indicó usar métodos de ozono y pastillas potabilizadores como alternativa de purificación. En el primer caso destacó Punto Fijo con 5,4% de quienes lo utilizan, seguido de Barinas con 2,8% y San Cristóbal con el 2,0%; mientras que, quienes optan por la compra de pastillas purificadoras son Maracaibo (2,7%), seguido de Barinas (1,9%) y San Cristóbal (1,8%).

Julio Cubas, Presidente y vocero del OVSP, señaló: “Parte de los motivos por los cuales los encuestados indicaron que el servicio de agua era deficiente, se relaciona a problemas con las características físicas del recurso como olor, sabor y color, destacando casos como Valencia, en donde el 24,9% de los usuarios indicó que tiene problemas de olor en el agua, así como 7,8% de los habitantes de Caracas. En cuanto a la apariencia del agua, 11,2% de los valencianos señaló alteraciones de color, así como también lo hizo 15,3% de los habitantes de la ciudad de Caracas”.

Si bien el 91,7% de los hogares consultados señaló tener acceso formal al sistema de acueducto local, 86,4% de los usuarios indicó recibir el servicio con algún tipo de deficiencia, por lo que el problema se vincula a la frecuencia con la que se recibe el agua en los hogares.

