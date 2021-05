PAARIS Nos Sorprende con el Lanzamiento de “Polaris”

El productor y guitarrista venezolano radicado en la ciudad de Los Ángeles, Enrique Márquez Paris, vuelve a sorprendernos con un nuevo tema cargado de Rock/Metal Progresivo. En un formato instrumental y bajo su sello artístico PAARIS, este talento nos viene acostumbrando a lanzamientos musicales virtuosos. “Polaris,” su nuevo single, llega junto a un video que guarda la misma estética que el anterior [LUNA]. Disponible en todas las plataformas digitales, esta canción es solo el comienzo de lo que tiene preparado PAARIS para esta temporada.

El 2020 fue un año repleto de buenas noticias. Luego de la presentación oficial a los medios de comunicación de PAARIS junto a su EP, NORA, el artista consiguió captar la atención de distintos seguidores de la guitarra y el rock progresivo del continente. Con temas instrumentales y el lanzamiento de un video, el proyecto logró convertirse en uno de los mejores estrenos musicales del género en el mismo año de su lanzamiento. NORA fue destacado en varios medios reconocidos tales como Rolling Stone Mexico, New Noise Magazine, Indie Hoy, Gear Gods, Marvin MX y Top Shelf Music entre otros. Aunado a esto, la noticia de ser seleccionado entre los artistas que la prestigiosa marca de guitarras Paul Reed Smith estará apoyando en este 2021, PAARIS consolida un inicio de carrera musical memorable.

“Polaris”, llega en este mes para abrirle paso a un nuevo mundo sonoro al que poco a poco nos iremos adentrando; comenta Enrique, “Este tema surge de la necesidad de querer salir de mi zona de confort como guitarrista, empujando mis limitaciones y evolución de mi sonido a través de la guitarra eléctrica… Durante el 2020 estuve experimentando con guitarras 7 cuerdas y afinaciones alternativas, y este es el resultado de esa exploración y el sin fin de posibilidades que se abren, al añadir una cuerda adicional a la ecuación. De hecho, este es el primer tema que compongo en una guitarra 7 cuerdas y en la afinación DROP A”.

El tema fue compuesto, grabado y producido por el mismo Enrique Márquez Paris (PAARIS), junto a la producción adicional de Anup Sastry, quien además lo acompaña en la batería; a cargo del bajo está Rodner Padilla y en los teclados y piano Joey Izzo. Fue mezclado por Anup Sastry, masterizado por Ryan Schwabe y el artwork es de Adrian Salas.

El video del tema fue dirigido y editado por Carmen Moreno junto a la cámara adicional y producción de Francisco Quijada, y editado por Carlos Topo Maseda de Point Media label, complemento perfecto de este viaje personal al que nos adentra “Polaris”. Enrique agrega que “Quería que el video fuese una continuación de LUNA y que a su vez abriera paso a esta nueva etapa y evolución en cuanto a sonido. Por ende, decidí seguir el mismo concepto que involucra jugar con luces, pero que también tuviese una relación con el significado de POLARIS que es la estrella más próxima al polo norte y la más brillante visible desde la tierra”.

Si quieres descubrir más sobre este artista y seguir todas las novedades entra a sus redes sociales y disfruta de su música en las distintas plataformas digitales a nivel mundial.

