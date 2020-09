PAARIS es el proyecto del músico y productor venezolano Enrique Márquez Paris. En este mes de Septiembre de 2020 nos presenta LUNA, su nuevo tema musical cargado de esa energía que lo distingue y de una personalidad sonora que va consolidando. La canción llega de la mano de un videoclip, que se encuentra disponible por su canal de YouTube, donde por primera vez vemos al artista en plena descarga musical.

Luego del lanzamiento de su EP NORA, a comienzos de año, PAARIS logra captar la atención de la prensa especializada y de diversos artistas con una propuesta instrumental y una excelente ejecución musical. Este guitarrista que explora en diversos géneros, construye un universo sonoro que no para de recibir seguidores.

LUNA, nace con ese sonido del Rock Progresivo y es un verdadero viaje de principio a fin. Compuesto, grabado y producido por PAARIS. Cuenta con las Guitarras, Bajo y drum programming del mismo artista, Saxofón de Felipe Castro, Teclados de Joey Izzo y está Mezclado y Masterizado por Jeremy Sandstrom, quienes lo acompañan creando el equilibrio musical perfecto.

En palabras de Enrique “Este tema surgió durante la cuarentena y lo utilicé como mi escape creativo a todo el aislamiento e incertidumbre con el que vivimos esta época tan atípica. Quería crear una atmósfera de sonidos que ayudara al oyente a transportarse en un viaje de sonidos fuera del aislamiento”

El videoclip del tema está dirigido por Joe Midence y fue filmado en Envizion Group Studio, en California. El video está basado en diferentes escenarios de luces y colores que ayudan a describir visualmente lo que transmite este tema. Como dato curioso el artista nos comenta, “Realizar todo el video tomó sólamente 90 minutos. Ha sido la producción audiovisual más rápida de la que he formado parte”.

PAARIS sorprende con el lanzamiento de LUNA was last modified: by

En : Gente