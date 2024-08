Pablo Martínez presenta su nuevo merengue «Regálame Un Minuto Mas»

Santo Domingo, República Dominicana – El reconocido cantante de merengue, Pablo Martínez, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Regálame Un Minuto Mas». Este tema, que promete ser un éxito en las pistas de baile, cuenta con los arreglos musicales del maestro Dioni Fernández, la producción ejecutiva de Alberto Bernabé bajo la distribución de La Oreja Media Group.

Pablo Martínez, quien ha sido considerado entre los 10 mejores cantantes de merengue y posee una de las voces más prodigiosas de la industria musical, ha sido parte de importantes agrupaciones como El Equipo de Dioni Fernández, La Gran Manzana, Parada Joven y La Muralla, entre otras. Con una trayectoria de más de 20 años en la escena musical, ha logrado conquistar al público con su talento y carisma.

​»Regálame Un Minuto Mas» es una canción que fusiona los ritmos tradicionales del merengue con sonidos modernos, creando una propuesta fresca y bailable. Con esta nueva producción, Pablo Martínez demuestra una vez más su versatilidad y su capacidad de reinventarse en cada proyecto musical.

El lanzamiento de este sencillo marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Pablo Martinez, quien se encuentra emocionado y agradecido por la oportunidad de trabajar con grandes talentos como Dioni Fernández y Alberto Bernabe. El merengue sigue siendo uno de los géneros más populares en República Dominicana y con «Regálame Un Minuto Mas», Martinez promete seguir conquistando corazones y haciendo bailar a todos con su música.

​»Regálame Un Minuto Mas» ya está disponible en todas las plataformas digitales y se espera que se convierta en uno de los temas más sonados del verano.

