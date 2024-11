Pablo Pérez “El Alcalde de la Salsa” Renueva el Clásico “Witinila” con un Poderoso Mensaje

Santo Domingo, Rep. Dom. – (TumbaoMediaPR) El reconocido percusionista y productor Pablo Pérez, aclamado como “El Alcalde de la Salsa”, presenta su nuevo sencillo titulado “Witinila”. Esta reinterpretación del clásico de Javier Vásquez, originalmente grabado por Ismael Rivera, llega para encender las pistas de baile y conmover los corazones de los amantes de la salsa a nivel mundial.

Con un arreglo musical innovador a cargo de Víctor Gámez y la poderosa voz de Tito González, “Witinila” cobra una nueva vida. Esta canción, que narra la lucha de un hombre negro por su libertad, se convierte en un himno atemporal de resistencia y empoderamiento. Pablo Pérez, con su inconfundible estilo y pasión, inyecta una energía renovada a este tema, reafirmando su posición como uno de los referentes de la salsa en Latinoamérica.

“Witinila” es más que una simple canción; es un llamado a la reflexión sobre la lucha por la igualdad y la justicia. La composición original de Javier Vásquez, un ícono de la salsa ha trascendido generaciones y hoy, gracias a la visión de Pablo Pérez y la colaboración de destacados músicos, adquiere una relevancia aún mayor.

Este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta joya musical y sumarte a la celebración de la cultura y el legado de la salsa.

Pablo Pérez “El Alcalde de la Salsa” Renueva el Clásico “Witinila” con un Poderoso Mensaje was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí