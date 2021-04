Pacientes post Covid requieren trato afectuoso y apoyo emocional.

Después que algún ser querido ha superado la enfermedad, recomiendan al círculo familiar expresarse de forma comprensiva y estimular la confianza en su sanación

En el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la pandemia, médicos y especialistas en psicología han advertido que las emociones y los pensamientos influyen en la recuperación de quienes han padecido Covid-19; por eso, la recomendación al entorno familiar es darle al paciente un trato amable y colaborador, con palabras cariñosas y respetuosas, afirma Manuel Fariña, psicólogo clínico conductual de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM).

Fariña explica que, quien ha superado la enfermedad se encuentra sensible, vulnerable, o susceptible, por lo que es importante evitar críticas o mensajes punitivos, y en el otro extremo, descartar totalmente un lenguaje alejado de la realidad, exagerando las palabras positivas, que generen falsas expectativas.

Señala que aunque es difícil lidiar con todo lo que conlleva la enfermedad, porque “nadie en el mundo” está preparado para afrontar todas las consecuencias que trae, es necesario esforzarse en el buen trato y darle confianza en su pronta recuperación.

“Un paciente con Covid necesita cariño, respeto; jamás hacerle creer que se está muriendo. Tratarlo con delicadeza y, si se quiere, ser condescendientes también. Y tampoco hay que sobrevalorarlo con mensajes demasiado positivos, sin que esto se malentienda por supuesto, pero hay que evitar decir cosas como que ´hay que estar feliz porque el mundo todavía es muy bueno’. Hay que ajustarse a las condiciones y al momento”, asegura Fariñas.

Manejar la ansiedad y el estrés

Aunque se esté sano o no se haya sufrido de Covid-19, el psicólogo clínico destaca que igualmente las condiciones de pandemia y cuarentena social afectan el pensamiento y la mente, por lo que los psicólogos ven más a menudo crisis de ansiedad, ataques de pánico y estrés.

“Esta situación mundial provoca respuestas anticipatorias, con pensamientos que se generan sobre el miedo y a la incertidumbre. Por ejemplo, temor a morir o quedarse solo. Entonces se activan mecanismos de anticipación como compulsiones, ansiedad, sudoración excesiva, o vemos ahora que la gente cae en ritualismos como beber demasiado alcohol, bañarse excesivamente, ver un sinnúmero de películas”, señala el psicólogo de UBAM.

Además de la terapia psicológica, donde se aborda la reestructuración cognitiva o “choque de ideas” y también se trabaja sobre el proceso de detención del pensamiento, el psicólogo recomienda actividades como la meditación y la actividad física, indistintamente si son pacientes de cirugía bariátrica, como los que trata en UBAM.

Acerca de UBAM

Ubicada en la planta baja de la clínica La Floresta, la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM), está concebida para mejorar la salud de las personas con sobrepeso u obesidad. Está formada por un equipo multidisciplinario integrado por médicos endocrinólogos, cardiólogos, neumólogos, gastroenterólogos, nutricionistas y psicólogos, a cargo de los cirujanos bariátricos y metabólicos, Argenis Chaparro y Wartan Keklikian.

Para mayor información sobre los servicios que presta esta estructura, los interesados pueden consultar: @ubam_vzla, @doctorargenischaparro, @cirujanolaparoscopico.

