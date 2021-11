Pacientes y personal médico deben realizarse test antes de entrar a quirófano.

La pandemia obligó a ajustes en los protocolos de bioseguridad en salas de espera, habitaciones de hospitalización y hasta en los propios quirófanos, según expone el doctor Rafael González Vivas, director médico adjunto del Grupo Médico Santa Paula.

Preparar al personal paramédico, de seguridad y atención, y a los propios médicos y pacientes, a los fines de evitar la propagación de la Covid-19 dentro de las instalaciones médicas, ha sido el mensaje constante en esta época; y una práctica que ha cumplido el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), garantizando así, la confianza del paciente y familiares.

Así lo destaca el doctor Rafael González Vivas, director médico adjunto de esta clínica en la que sostiene “se garantiza una práctica médica con bioseguridad, no sólo para el paciente COVID-19, sino para el resto de las personas que acuden por otras patologías a quienes también cuidamos”.

En este sentido, el centro de salud ejecutó acciones gerenciales que garantizaron, aún bajo fuertes dificultades económicas y de logística, todos los equipos y dispositivos especiales para terapia intensiva, los medicamentos, desinfectantes especiales e insumos médicos para dotar a todo el personal. “De esta manera, se logró reforzar y maximizar las normas de bioseguridad, las cuales hoy se han institucionalizado de forma permanente, con o sin el virus.”

Máxima bio-protección para pacientes y personal

Para el especialista, los errores y aciertos de otros países como China, Italia y España permitieron “saber las preguntas del examen con anticipación. Los centros privados nos adelantamos, y lo primero que hicimos en el GMPS fue educarnos, estudiamos con expertos del área, con infectólogos y epidemiólogos. Desmenuzamos el tema pandemia desde febrero del 2020, y eso nos dio una perspectiva de la enfermedad. Comenzamos con los cursos, talleres y seminarios prácticos con todo el personal tanto médicos, paramédicos, de seguridad, mantenimiento, laboratorio, y con todos los involucrados en exámenes, mecanismos para diagnosticarla y tratamientos”.

Junto con el uso correcto de los equipos de protección personal también se procedió a la división, tanto del espacio físico como del personal, para atender a los pacientes con sospechas de COVID, de modo de reducir las posibilidades de contagio, con incluso rutas independientes, consultorios y hasta quirófanos. “Creamos prácticamente dos clínicas dentro de una, con personal distinto, zona de hospitalización y área quirúrgica incluso médicos distintos”, expuso González.

Bioseguridad en quirófanos

Al ser consultado sobre los protocolos de bioseguridad del GMSP, el doctor González precisa que la dirección médica hizo un laborioso trabajo frente al comportamiento de la pandemia en Caracas y las perspectivas de los recursos, personal e insumos que se debían trabajar; lo que llevó a afianzar protocolos de seguridad que hoy forman parte del día a día de la clínica.

“Se crearon protocolos especiales de bioseguridad en todos los espacios de la clínica como consultorios, áreas de imagenologia, laboratorios, quirófanos, donde se incluye limpieza profunda de todas las áreas físicas, con detergentes especiales que aplica un personal preparado y protegido para su uso, de manera que se elimine la presencia del virus en las locaciones”.

En el caso del uso de los quirófanos, señala que los protocolos de bioseguridad establecidos contemplan que “ningún paciente puede ingresar a quirófano sin realizarse un test de PCR de antígeno con hisopado nasal, vigente las últimas 24 horas, al igual que el personal médico, con resultado negativo. Ello disminuye de manera importante la posibilidad de que estemos ingresando pacientes o personal infectado a nuestros quirófanos”.

El cuidado del paciente, sus familiares y del propio personal de la clínica ha llevado a incluir en el protocolo de bioseguridad la desinfección permanente de las habitaciones de hospitalización y las áreas comunes de hospitalización por donde circulan personas.

El doctor González resalta que, se mantienen alertas ante la presencia de la tercera ola de COVID-19, con sus variantes Delta, Delta Plus, MU y Lambda, la cual se proyecta pudiera durar más que la segunda que ocupó cuatro meses.

“Contamos con protocolos de bioseguridad eficientes y efectivos para hacer un diagnóstico temprano, y estamos garantizando a los pacientes con otras patologías, espacios seguros porque tenemos instalaciones absolutamente independientes.”

Finalmente, el exhorto a la colectividad, en seguir cumpliendo con el uso obligatorio de doble tapabocas, conservar el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones especialmente en espacios cerrados y no olvidar el lavado de manos con jabón, “son las 3 medidas vitales para evitar el riesgo de contagio.”

