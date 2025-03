Países con Visados de no-inmigrante que otorgan residencia legal y/o permanente

Es importante aclarar que, por definición, las visas de no inmigrante están diseñadas para estancias temporales. Sin embargo, en algunos casos, ciertas visas de no inmigrante pueden servir como un paso previo o facilitar el camino hacia la residencia permanente.

Estados Unidos:

Visa O-1 (Individuos con Habilidades Extraordinarias): Aunque es una visa de no inmigrante, la visa O-1 está destinada a personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo. Si un titular de la visa O-1 establece vínculos sólidos y demuestra un impacto significativo en su campo en los Estados Unidos, puede ser elegible para solicitar una visa de inmigrante, como la EB-1 (Trabajadores Prioritarios), que conduce a la residencia permanente.

Visa L-1 (Transferidos dentro de una compañía o Intra-compañía): Esta visa permite a las empresas transferir empleados ejecutivos, gerenciales o con conocimientos especializados a sus oficinas en los Estados Unidos. Los titulares de la visa L-1 pueden, en ciertas circunstancias, solicitar una visa de inmigrante EB-1C (Ejecutivos o Gerentes Multinacionales), que conduce a la residencia permanente.

Visa E-2 (Inversionista por Tratado): Si bien no es una visa que directamente lleve a la residencia permanente, permite estar en los estados unidos por largos periodos de tiempo, mientras el negocio este activo. Algunas personas que poseen estas visas, pueden eventualmente aplicar a otras visas de inmigrante.



Consideraciones Generales:

Ajuste de estatus: En algunos casos, una persona que se encuentra legalmente en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante puede ser elegible para solicitar un «ajuste de estatus» para obtener la residencia permanente si cumple con los requisitos.

En algunos casos, una persona que se encuentra legalmente en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante puede ser elegible para solicitar un «ajuste de estatus» para obtener la residencia permanente si cumple con los requisitos. Es crucial entender que las leyes de inmigración son complejas y pueden cambiar. Por lo tanto, es esencial buscar asesoramiento legal de un abogado de inmigración calificado para obtener información precisa y actualizada.

Puntos Importantes:

Las visas de no inmigrante están diseñadas para estancias temporales.

Algunas visas de no inmigrante pueden servir como un paso previo hacia la residencia permanente.

El «ajuste de estatus» es un proceso que permite a ciertas personas cambiar su estatus de no inmigrante a residente permanente.

Países con Visados de no-inmigrante que otorgan residencia legal y/o permanente was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.